Кадыров предлагает убрать российские блокпосты на Северном Кавказе

06.12.2018, Грозный, Михаил Рябов

Блокпосты, установленные российскими силовыми структурами на границах республик Северного Кавказа, более не актуальны, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блок-постов на административных границах. Возвели посты между всеми республиками. Пользы практически нет. Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты», – пояснил Кадыров.

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«Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты. Это предложение я озвучил на форуме СМИ СКФО. Попросил полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова и всех глав регионов решить вопрос. Все согласились! Будем решать!» – анонсирует глава Чечни.