Кадыров предупредил о судьбе грузинского журналиста, оскорбившего Путина

08.07.2019, Грозный, Михаил Рябов

Журналисту телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, накануне оскорбившего президента России в прямом эфире, угрожает опасность.

Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави – 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния – урожденный трус и бесполое существо. Это – позор грузинского народа и Грузии.

Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни каком уровне приняты к сведению. Всё произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами Рустави – 2. Иначе Габуния был бы отключён от прямого эфира на первых же секундах.

Оскорбление нанесено не Президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.

Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России.

Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии.

В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», – говорится в заявлении Кадырова.