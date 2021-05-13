Кадыров против Нурмагомедова – кто главный?

13.05.2021, Москва, Платон Беседин

Президент Чечни Рамзан Кадыров и экс-чемпион мира по смешанным боевым искусствам Хабиб Нурмагомедов решили выяснить, кто из них главнее для мусульман.

Такое мнение в авторской колонке для «ПолитНавигатора» высказывает российский писатель Платон Беседин.

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Рамзан Кадыров высказался о Хабибе Нурмагомедове так, что многие интерпретировали его речь как критику. Приведу часть заявления: «Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC… Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, чётко зная, на что идёт, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок. Факт остаётся фактом: он проект UFC. Я так считаю, и, думаю, он тоже согласится».

С этим, на самом деле, трудно не согласиться – по мысли, но не содержанию. Как раз-таки с Дагестаном у Хабиба весьма трепетные и родственные отношения. Что он всегда и подчёркивает. А вот с Россией – тут особой теплоты и акцента не наблюдается. Нурмагомедов всегда как бы сам по себе. И да, не стоит потом удивляться, отчего некоторые фанаты UFC болели в том самом бое против Хабиба, отдав симпатии его оппоненту Конору Макгегору.

Тут, правда, фокус ещё и в том, что Рамзан Кадыров заявил: готов дать любые деньги за битву Нурмагомедова против одного из представителей бойцовского клуба «Ахмат». Последний есть любимое детище главы Чечни. Откуда только у Рамзана любые деньги, а? И вообще не слишком ли тут увлеклись боями? Многовато их в последнее время, хотя, по сути, та жестокость, которая презентуется как спорт, тлетворна и разрушительна.

Однакобы подобные заявления Кадырова относительно Нурмагомедова можно было обойти стороной, если бы не одно «но».

Не стоит думать, будто в основе этого противостояния – сугубо спортивный интерес. Нет, и Кадыров, и Нурмагомедов претендуют на то, чтобы быть стопроцентными авторитетами в исламском мире – как минимум, в России. Заявления Хабиба в данном разрезе, как и Рамзана, смотрятся подчас максимально радикально. Например, их оценки убийства французского учителя – его обезглавил фанатик.

Так вот, получается, что два человека, претендующих на авторитет в определённой (очень влиятельной и многочисленной) группе, выясняют, кто весомее. И вот тут, собственно, стоит задаться двумя вопросами. Первый: какое отношение подобное имеет к России? Второе: а нужны ли нам в принципе такие авторитеты для всех? Стоит подумать об этом, не правда ли?