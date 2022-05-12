Кадыров сообщил о прорыве на Луганском направлении

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В ходе наступательной операции Союзные войска прорвали украинскую оборону и взяли под контроль несколько населённых пунктов, попутно освободив пороховой завод «Заря».

Видео с помощником главы Чеченской республики по силовому блоку, ответственным на Луганском направлении, который рапортует о взятии объектов, опубликовал на своей странице чеченский лидер Рамзан Кадыров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент могу доложить, что завод «Заря» и населённый пункт Воеводовка уже находятся почти на 100 процентов под нашим контролем, сейчас идёт зачистка. Поставленная задача выполнена совместными усилиями Второго корпуса НМ ЛНР и спецназом «Ахмат». Мы находимся на пороге Северодонецка, который мы тоже в скором времени возьмём», – сказал военный.

Интересно, что, по данным украинских СМИ, завод «Заря» контролировал сын депутата Верховной рады Юрия Бойко (бывшего «оппозиционера», с недавнего времени голосующего за антироссийские решения в парламенте). Предприятие было единственным производителем взрывчатки на Украине и поставляла ее оборонным предприятиям. Таким был одним из способов обогащения семьи Бойко.

Кадыров добавил, что атака началась в четверг в 4 утра. Кроме того, были взяты под контроль населённые пункты Южный, Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

«В результате наступательных действий уничтожено свыше 200 националистов, также выведено из строя более 10 единиц боевой техники. В данный момент на освобождённых территориях проводятся оперативные мероприятия по зачистке разобщенных националистических группировок», – сообщил глава Чечни.

В Народной милиции ЛНР подтвердили продвижение освободительных войск и опубликовали фото разбитой техники и потерь личного состава противника.

Вечером из Грозного в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев, прошедшая переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.

«География желающих отстаивать интересы нашего Отечества на Украине с каждым разом расширяется. Помимо жителей ЧР, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины. Это достойно самого глубокого уважения», – сообщил Кадыров.