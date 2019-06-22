Кадыров: В Грузии опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи

22.06.2019, Грозный, Михаил Рябов

Результатом антироссийского погрома в Тбилиси и провокационных заявлений Грузии станут экономические убытки бывшей советской республики после прекращения туристического потока из РФ.

Об этом говорится в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти один млн грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства.

Грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России. Именно в нашей стране расцвел талант каждого из писателей, поэтов, композиторов, артистов и актеров Грузии. Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью.

Однако, в последние годы в Тбилиси появились вскормленные и взращенные в США и на Западе политики, которые главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народа Грузии и России. Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии. Всегда радушно принимаем их в Грозном, приветствуем обмен делегациями. Мы помним правило своих предков, что с соседом нужно жить в мире и согласии. При этом стремимся не поддаваться на провокации грузинских органов, которые на границе всячески препятствовали проезду через границу жителей Чечни.

События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов. Мы убедились, что они долго искали повода для новой истерии против России, пытаясь оказаться впереди западного паровоза, будучи всего лишь ж/д платформой. Во всем мире принято с уважением относиться к иностранным делегациям, тем более, парламентским. Власти Грузии не обеспечили безопасность и возможность нормальной работы депутатам Госдумы. Подогреваемые Западом силы организовали беспорядки в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие.

Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия. Не мешало бы посмотреть, сколько стран и народов погубили их горячо любимые США. Хочется надеяться, что здоровые силы грузинского общества найдут в себе волю, чтобы стать хозяевами своего отечества и её судьбы.

И ещё, в 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной млрд $. А чего добились антироссийские радикалы? Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи», – пишет Кадыров.