Кадыров восхитился ответом Путина японскому премьеру

05.09.2019, Грозный, Михаил Рябов

Российский президент Владимир Путин сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке продемонстрировал яркий образец политического юмора во время дискуссии с японским премьером, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

На форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал об улучшении самочувствия японских пенсионеров.

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«Было исследование скорости ходьбы японцев, и выяснилось, что 75-летние японцы сейчас ходят с такой же скоростью, как 10 лет назад ходили люди в 65 лет. То есть получается, что японские старики и престарелые граждане нашей страны за эти 10 лет на 10 лет помолодели. Я могу живо представить себе, что таким образом содействие страны Японии поможет свободно ходить как можно большему числу российских дедушек и бабушек», – сказал Абэ.

В ответ Путин пошутил: «в Японии начали быстрее ходить, сказал Абе. В Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию».

«Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты. Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента», – обрадовался Кадыров.