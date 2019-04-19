Кадыров выступил с жестким предостережением Порошенко

19.04.2019, Грозный, Михаил Рябов

Петр Порошенко, обвиняя Владимира Зеленского на дебатах в любви к России и извинениях за неудачные шутки перед Рамзаном Кадыровым, позабыл, как сам еще в 2014 году во время разговора с президентом Чеченской республики клялся в дружеском отношении к РФ.

Соответствующий комментарий распространила пресс-служба Кадырова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чеченский президент напомнил, что имел разговор с Порошенко накануне его избрания президентом в мае 2014 года, когда Москва и Киев договаривались об освобождении из попавших в Донбассе в плен российских журналистов.

«Господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами.

Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.

Я ещё раз напоминаю, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе.

Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена», – заключил глава Чеченской республики.