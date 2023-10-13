Кадыров запретил принимать Ислам шайтану Журавелю – поджигателю Корана

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Первое заседание суда по делу 19-го летнего Никиты Журавеля, который в мае публично сжег Коран в Волгограде якобы по наущению «агентов СБУ», прошло сегодня в Висаитовском районном суде Грозного.

Адвокат Юлия Антонова потребовала отвода судьи, мотивировав это тем, что он мусульманин и не может быть объективным, однако ей отказали.

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Потерпевшие имамы и свидетели на заседание не явились, поскольку сегодня пятница – священный день для мусульман.

Журавель заявил, что признает себя виновным в сожжении Корана, но мотивов грубого нарушения порядка у него не было. Молодой человек утверждает, что не знал о целях видео.

«Прежде всего, мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему исламскому сообществу мира за свой поступок — он ужасен, и я наверное его совершил, прежде всего, от незнания… от незнания всей важности этой книги для мусульман. И мне за свой поступок очень стыдно».

Он добавил, что сжег Коран ради 10 тыс рублей, которые в итоге не поступили ему на карту. Журавель не знает, кем были люди, толкнувшие его на преступление.

Новое заседание по делу Никиты Журавеля отложили до 24 октября, это вторник. Подсудимому продлили срок содержания под стражей до 20 апреля 2024 года.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей беседы с Журавелем. На нем молодой человек просит разрешения принять Ислам, а Кадыров ему отказывает.

«Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов – выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России. Вот только у нас другие представления о свободе – неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», — написал Кадыров в своем тг-канале.

Он назвал Журавеля «агентом СБУ, провокатором и диверсантом, действовавшим в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова».

25 сентября Кадыров опубликовал еще одно видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава Чечни одобрил поступок сына.

Правозащитник-иноагент Игорь Каляпин считает, что доверять роликам Кадырова нельзя.

«Я с очень большим недоверием отношусь ко всем вот этим вот роликам. Я считаю, что они совершенно постановочные. Постановка с одной единственной целью. Кадыров на самом деле хочет показать ничтожность вот этого человека, а себя как защитника неких исламских ценностей», – заявил Каляпин RTVI.

Бывший автор закрытого «Эха Москвы» Кирилл Шулика недоумевает, кто разрешил встречу Кадырова и Журавеля, который должен сидеть в СИЗО и встречаться только со следователями и адвокатами. Он напоминает, что на заседание суда, назначенное на 9 октября, подозреваемого по неизвестным причинам не доставили.

«Очередной позор силовиков, позор СК и совершенно фантасмагорический трагический фарс», – возмущается независимый политик Роман Юнеман.

На защиту Журавеля встала и главред РИА «Регнум» Марина Ахмедова.

«Сжигание Корана – отвратительно. Но мне не нравится эта игра кошки с мышкой. По факту в результате «грамотных действий» Рамзана Ахматовича у Журавеля появились сочувствующие, которых не было, когда он сжёг Коран», – написала Ахмедова.

Политолог Илья Ананьев считает, что нелегитимные действия Кадырова в духе народной расправы заставят задуматься потенциальных вандалов скорее, чем законное решение суда.

«Мы бы хотели «справедливого» и гуманного наказания для «героя» – суда или административки. Кадыров сделал так, как хочет его народ – бесцеремонно, грубо, жестко. Этот народ нам не понять, мы другие. Главного чеченца не волнует, что смоделирует в его сторону «правозащитники» и официальная Москва. Его волнует свой народ. Конечно Кадыров не прав. Самосуд, видео в официальном ТГ президента. Жутко это всё. Но из десяти стоящих в «очереди» безбашенных «Никит» – восемь, посмотрев видео Кадырова, возможно, передумают «эвент» с Кораном», – написал Ананьев.

«Мне было неприятно и некомфортно смотреть видео с уважаемым Рамзаном Ахматовичем. Но я думаю, что, если даже мне было неприятно и некомфортно, то каково будет тем, кто злоумышляет против веры и религии (не только ислама). Сколько дебилоидов задумаются, а стоит ли? Нужно ли это “самовыражение“ в виде преступления и сожжения священной книги? Или, может, ну его? Сколько человек спасет это видео от совершения непоправимой ошибки? И может быть, оно ради этого и было сделано?», – согласен с коллегой Павел Данилин.