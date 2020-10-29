Кадыров заявил о готовности уйти в отставку

29.10.2020, Москва, Елена Острякова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вступил в публичную полемику с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, отстаивая свое право защищать пророка Мухаммада даже перед главами других государств.

Напомним, 27 октября Кадыров вслед за президентом Турции Реджепом Эрдоганом осудил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот поддержал публикации карикатур на пророка.

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На следующий день Песков дал понять, что высказывание главы Чеченской республики выходит за компетенцию Кадырова.

«Нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой. Тем более не формируют ее и не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться нужно на линию президента, который формирует внешнюю политику», – сказал Песков.

Кадыров оперативно отреагировал на критику и заявил, что готов пожертвовать должностью ради права отстаивать свои религиозные ценности.

«Свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным. Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» – написал Кадыров.

В тот же день он выступил с инициативой выделить 100 тысяч рублей мусульманских семьям, в которых в ночь на 29 октября (день рождения пророка) родятся мальчики и они дадут им имя Мухаммад или имена членов семьи пророка и его ближайших сподвижников.

Деньги будут выданы из регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова (отца Рамзана). Акция будет ежегодной.

Сегодня Песков уже положительно отозвался об инициативе Кадырова.

«Если у республики есть свободные средства, любые деньги, направленные на повышение рождаемости, это только благо», – сказал пресс-секретарь президента.

Он также высказался о событиях во Франции: «Это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с официальной позиции невозможно. Оскорблять чувства верующих недопустимо, но и убивать людей недопустимо. И то, и другое является абсолютно недопустимым».

Он подчеркнул, что существование такого журнала как Charlie Hebdo (публикует карикатуры на мусульманского пророка) невозможно в России, поскольку здесь поживает 20 млн мусульман. Песков заверил, что люди всех конфессий имеют в России равные права.

Демарш Кадырова был по-разному воспринят в российском обществе. Скандальная телеведущая Ксения Собчак, которая изначально объявила в пику Кадырова Макрона своим героем, продолжает критиковать главу Чечни. Она предлагает Кадырову вместо защиты веры заняться вопросами здравоохранения в республике и пророчит ему проблемы.

«Ведя полемику с Песковым, Кадыров понимает, что это позиция Путина, а значит, лидер Чечни морально готов к проблемам. Будем посмотреть», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

А вот ведущий православного телеканала «Спас» Роман Голованов поддержал Кадырова.

«Нам не хватает такой горячести в защите веры. Разбудите внутреннего апостола Петра. Я в первую очередь христианин, а не журналист. Кадыров в первую очередь мусульманин, а не глава республики. В этом мы едины. А Собчак и Макрон пусть катятся куда подальше. Плевать мы на них хотели», – написал Голованов.

Сегодня в Грозном в самой крупной мечети Европы «Гордость мусульман» состоялось торжественное собрание, приуроченное ко дню рождения пророка Мухаммада. В мероприятии приняли участие все руководители республики во главе с Рамзаном Кадыров. Из-за эпидемии коронавируса, количество участников было ограничено до 500 человек.