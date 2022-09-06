Кадыров знатно потроллил поверивших в его уход из политики

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров фактически опроверг трактовку своего недавнего поста в Telegram со словами о «бессрочном отпуске» как преддверие скорой отставки с ныне занимаемого поста.

Об этом говорится в свежем видеообращении Кадырова в соцсеии.

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«Много обсуждают в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам. В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и “долгожитель” – прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель.», – говорится в обращении.

По словам Кадырова «просто так уйти» от «не имеет права» и в отставку он уйдет только . «спросив народ и президента России».

«Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск В это ответственное время нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», – резюмировал глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что «Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного». «В настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов. Помимо этого, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона».

Напомним, после преыдущего заявления Кадырова ы в соцсети политэксперты начали соревноваться в прогнозах относительно его политического будущего- от полного ухода из политики и потери занимаемых позиуий – до назначения в руководство Росгвардии.