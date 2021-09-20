Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.09.2021 13:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Кадырову совсем чуть-чуть не хватило до 100 процентов голосов

Рамзан Кадыров переизбран на пост главы Чеченской Республики. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют...

Рамзан Кадыров переизбран на пост главы Чеченской Республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют предварительные итоги, оглашенные Избиркомом Чечни.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

После подсчета 100% процентов голосов с результатом 99,7% лидирует Кадыров. Его соперники – депутат местного парламента Халид Накаев и заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов набрали значительно меньше: 0,12% голосов и 0,15% голосов соответственно.

В свою очередь «Комсомольская правда» обращает внимание, что на этих выборах Кадыров не только одержал победу, но и смог установить новый рекорд, улучшив собственный результат почти на 2%.

«На выборах в 2016 году глава чеченского народа лидировал с 97,94% голосов при явке почти в 95% избирателей», – напоминает издание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть