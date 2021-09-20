Кадырову совсем чуть-чуть не хватило до 100 процентов голосов

20.09.2021 13:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Рамзан Кадыров переизбран на пост главы Чеченской Республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют предварительные итоги, оглашенные Избиркомом Чечни.

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После подсчета 100% процентов голосов с результатом 99,7% лидирует Кадыров. Его соперники – депутат местного парламента Халид Накаев и заместитель главы администрации Кадырова Иса Хаджимурадов набрали значительно меньше: 0,12% голосов и 0,15% голосов соответственно.

В свою очередь «Комсомольская правда» обращает внимание, что на этих выборах Кадыров не только одержал победу, но и смог установить новый рекорд, улучшив собственный результат почти на 2%.

«На выборах в 2016 году глава чеченского народа лидировал с 97,94% голосов при явке почти в 95% избирателей», – напоминает издание.