Товарищи, которые нам совсем не товарищи, работающие в Одессе профессиональными украинцами, продолжают изобличать в собственных рядах коллаборантов и сепаров. Немудрено, ведь денежных ставок на всех не хватает.

На этот раз яблоком раздора стал известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Персона профессиональными украинцами непереносимая — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в России получил, находится на «Миротворце» за «пропаганду российского нацизма и фашизма»; еще до начала СВО был назван комитетом Гостелерадио Украины «ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет аннексию украинского Крыма».

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Все эти моменты биографии Лебедева пришлым нацикам, конечно, известны, но что сразу выдало в них не одесситов, а оккупантов, так это внезапное открытие того факта, что именно Лебедев, вернее его дизайнерская студия разработала официальный логотип Одессы, причем еще в 2012 году. Не бог весть какой, конечно — слоган «Я люблю Одессу», в которую вписан фирменный якорь, напоминающий сердце.

Однако тогдашний мэр города Алексей Костусев (отец депутата с пониженной социальной ответственностью Алексея Гончаренко), носился с Лебедевым и логотипом как Мартын с мылом — это же бренд! И правда. Принимал его как президента, а презентацию логотипа закатил, словно это свадьба в королевской семье. А сам Лебедев направо и налево раздавал интервью одесским СМИ:

«Всем известны Потемкинская лестница и Привоз, но мало кто знает про то, что Менделеев открыл здесь свою первую химическую лабораторию, а Куприн чуть не разбился на аэроплане. В студии для Одессы разработали логотип, подобрали фирменные шрифты и цвета, а также составили правила оформления разных полезных вещей — от уличных табличек до сувенирных футболок. Логотип Одессы ассоциируется с якорем, сердцем, волнами, силой и маяком».

Вот только «одэсьци», которые снесли памятники русским политическим деятелям и взялись за поэтов, истории с логотипом, конечно, не слышали, а прознав о ней, тут же устроили скандал, безусловно, найдя крайнего — на сей раз им стал начальник департамента культуры Одесского горсовета Иван Липтуга, фотографии которого с Артемием Лебедевым во время работы над логотипом хуторянские пинкертоны обнаружили в Интернете.

«Вот эти фото с путинским пропа…ном Артемием Лебедевым, вот эта работа над туристическим брендом Приднестровья [также разработан студией Лебедева] — это что? Воюющая страна, почти девять лет войны, почти год великой войны, Одесса в блэкауте из-за обстрелов путинских ракет. Может, я что-то пропустил, может, не понял. Как этот человек будет себя вести в процессе деколонизации и переосмысления имперского прошлого Одессы, Украины и общества? Кто-то может это объяснить?», — разгневался глава Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Видного ученого тут же поддержали коллеги:

«Понабирали в горсовет все реинкарнации регионалов, вот и имеем. Все же хорошо помнят, как это дерьмо украинский язык оскорбляло, значит, так нравится горсовету».

«В Одессе еще ни одно назначение после полномасштабного вторжения не было без откровенного рашистского бандитского говна».

И так далее, и тому подобное.

Напомню, что это уже не первый наезд на чиновников одесской мэрии — летом в скандал с «изменой родине» вляпался вице-мэр Павел Вугельман. Тогда патриоты требовали для Вугельмана всех кар небесных, потому что его жена и сын снялись в фильме по произведениям Достоевского и, больше того, фильм был представлен на Московском международном кинофестивале.

«И денежки на сепарское кино давала одесская мэрия!», — шипело патриотическое кубло…

Только, как тогда этот Вугельман выкрутился? Поддержал проект о переименовании почти двухсот одесских улиц, в названиях которых патриоты усмотрели русский след. Вот и заведующий культурой Липтуга, скорее всего, выкрутится — например, посодействует стиранию с лица земли памятников Пушкину и одноименного музея, чтобы задобрить шариковых из института нацпамяти. Так что эта заметка вовсе не в защиту одесских, переобувшихся в прыжке, чиновников, но!..

Просто вдумайтесь, что компрометирующие фото с Лебедевым, напомню, датированы 2012-м годом, когда город был заставлен билбордами с надписями «Я говорю по-русски», когда в нем проходили Русские марши с триколорами, а отец Костусев и сын Гончаренко пиарились сугубо на «русском мире».

Да и карательных законов против колаборантов и сепаров тогда попросту не существовало, ан нет — засвечен на старом фото с «вражиной», уже преступник. Тогда почему кричащий о люстрации экс-регионал Гончаренко сам не люстрирован?..

Поэтому можно предположить, что в ближайшем будущем, когда сепары уже совсем закончатся, можно будет хватать людей за то, что у них в фотоальбомах будут обнаружены детские фотографии с Первомая, например, с лозунгами «Миру мир» и красными флагами.

А что до лебедевских логотипов, которыми забит весь город, то чего проще — снесут! И скажут, что виновата Россия.