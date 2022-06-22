Как Аваков превратил МВД Украины в ОПГ внутри государства

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Новости Украины

В 2014 году тогда ещё министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не только подчинил структурам МВД пограничную, миграционную службы и МЧС, но и легализовал националистические батальоны, превратив правоохранительную систему в «государство в государстве».

Об этом в интервью российскому писателю, переводчику, блогеру Дмитрию Пучкову заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что при Авакове в зоне влияния МВД Украины оказались государственные службы, которые являлись подразделениями других органов исполнительной власти.

«Система внутренних дел на Украине – пятиступенчатая. Есть Национальная полиция, Национальная гвардия. Еще есть три государственных службы – пограничная, миграционная и по чрезвычайным ситуациям. Это – система МВД. В общей сложности, 300 тыс. сотрудников и 100 млрд гривен. Но при Арсене Авакове система внутренних дел приросла еще и службой по чрезвычайным ситуациям. То есть от Минобороны ее отпочковали. Погранслужба под МВД – обращаем внимание: у нас в стране – под ФСБ, иногда даже выделяли как отдельную, но потом вернули на базу. А на Украине она – внутри системы МВД. Тут еще и МЧС», – пояснил Уралов. «В сентябре 2014 г., когда он (Аваков – ред.) занимает этот пост (должность министра внутренних дел Украины – ред.), правительство зафиксировало подчинение МВД миграционной службы, службы по чрезвычайным ситуациям и администрации пограничной службы. Если до этого назначал президент, то теперь это отдали прямо министру. Министр этим всем рулит. Таким образом, МВД, к концу 2014 г., превратилось в «государство в государстве», на которое не может повлиять президент», – добавил эксперт.

Политолог напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году в стране была проведена внутриполитическая реформа с перевесом полномочий в пользу парламента. Также отметил, что единственным способом узаконить нацистские батальоны было присоединение их к Нацгвардии.

«В 2015 г., он же (Аваков – ред.) Нацгвардию (собрал – ред.), у него был конкретный заплет с Порошенко. Порошенко пытался скорректировать профильный закон, чтобы Нацгвардия подчинялась президенту, но они достигли компромисса: Нацгвардия подчиняется министру – Авакову, но командующего назначает и увольняет президент.

Напомню: в 2018 году, когда была организована провокация в Керчи, было введено на Украине военное положение. Аваков терял контроль над Нацгвардией. То, что сейчас происходит… Нацгвардия переходит немного в подчинение. Но он же все это делал в мафиозных целях, и Нацгвардия у него была одним из инструментов.

Все нацбаты внедряли в Нацгвардию. Через нее легализовывали, поскольку классические МВДшники, изначально, очень презрительно относились к ним», – резюмировал Уралов.