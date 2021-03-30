Как белорусы помогали возвращать Крым в Россию

30.03.2021, Минск, Эльвира Мирсалимова

Первое, с чем сталкивается простой житель Белоруссии, собирающийся выехать за границу, так это с тем, что попасть в Россию проблематично. При этом выехать в Литву или Польшу куда проще. Выяснилось, что из Витебска в Смоленск не ходят маршрутки, автобусы и электрички.

Естественно, возникает незамысловатый вопрос: что это такое за Союзное государство у нас, коль людям создаются такие трудности. Значимость вопроса усиливается, когда выясняется, что роуминг – это не для простолюдинов. Злополучный роуминг два десятилетия не могут согласовать и уровнять! Когда все давно пользуются бесплатными мессенджерами – это уже попросту издевательство.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Ну, а «вишенкой на торте» является непомерная стоимость билетов между столицами Союзного государства. К примеру, авиабилет на рейс «Белавиа» Минск–Москва доходит до 42 000 российских рублей. И это за полчаса полёта на расстояние 750 км! Билет на поезд Минск–Москва в купейный вагон – от 8 000 рублей, от 232 белорусских рублей, что составляет примерно $110. То есть половина средней месячной зарплаты обычного белорусского гражданина.

Не является ли ситуация искусственно созданной? Белорусские граждане могли бы отдыхать в Крыму. Но нашим гражданам проще и доступнее попасть в Турцию и Египет, чем приехать в Крым, при том, что можно говорить о равных ценах на отдых в упомянутых регионах. Кому это выгодно? Почему так происходит? Ответа нет.

Всеми правдами и неправдами, благодаря стараниям российских друзей, наконец-то оказалась в Крыму. В Севастополе прошла V Международная научная конференция «Потёмкинские чтения», организаторами которой выступило смоленское Агентство интеграционных инициатив при поддержке Фонда президентских грантов Российского исторического общества.

История – это политика, опрокинутая в прошлое. И мне, политику, достаточно просто было выбрать тему для доклада, на исторических примерах которого пыталась донести до крымчан простую мысль: мы гораздо ближе, чем кажется.

Первый памятник, который появился в Севастополе был заложен в 1834 году на Центральном городском холме в честь подвига офицера Александра Ивановича Казарского и его матросов в легендарном морском сражении.

Вкратце напомню, что Казарский командовал бригом «Меркурий», который 14 мая 1829 года принял неравный и заведомо обреченный бой с двумя турецкими линейными кораблями, которые десятикратно (!) превосходили по количеству пушек, и… вышел победителем в героическом сражении. Об этом сражении жители Крыма знают и хранят память.

Однако мне важно отметить один малоизвестный факт: капитан-лейтенант Казарский – уроженец Витебской земли. Он родом из Дубровно, Витебской области.

Перенесёмся к событиям недавней истории, а именно к знаменитой «Крымской весне» 2014 года, когда, как принято говорить, Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, вернулись в состав Российской Федерации.

Один из наиболее значимых и известных эпизодов тех тревожных дней свершился, благодаря ещё одному уроженцу Белой Руси.

Это командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Александр Витко, родившийся в Витебске. Напомню, Витко сделал легендарное заявление, обращенное к украинским военным: «Хочу предупредить тех и, прежде всего, личный состав ВМС Украины – не дай бог хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнёт. Спички – это не игрушки. Прошу дословно это понять».

И, как мы помним, украинская сторона решила «со спичками» не играть.

Заместителем командующего Черноморским флотом по работе с личным составом тогда был контр-адмирал Юрий Иванович Ореховский, также уроженец белорусской земли, родом из Могилевской области.

Ореховского часто именуют «замполитом крымской весны», потому что от его работы в те судьбоносные дни, в том напряжении и неопределенности, зависело настроение, состояние и мотивация военных моряков, героический дух и устремление.

Решительность флота на суше, на земле, сопровождалась действиями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, дислоцированной в Севастополе, которой командовал, как вы догадались, наш земляк – герой России, полковник Владимир Белявский, уроженец Могилёвщины. Морские пехотинцы этой бригады обеспечили безопасность событий: это и были те самые «зелёные человечки», один вид, одно присутствие которых сняло вариативность ответов на вопрос «Чей Крым?»

Итак, к удивлению и восхищению, три ключевые фигуры в тех крымских, черноморских, севастопольских событиях – оказались уроженцами белорусской земли, Белой Руси. Но и это ещё не всё!

Слушайте, но ведь и с украинской стороны в событиях 2014 года участвовал высокопоставленный белорус, во многом способствовавший возвращению Крыма, призвавший своих подчиненных исключить противодействие и не стрелять!

Это начальник Генерального штаба ВСУ адмирал Юрий Ильин, уроженец Гомельщины. Тот самый Ильин, который призвал украинских солдат и офицеров не стрелять в русских братьев. После присоединения полуострова к России Ильин остался в Крыму.

Так или иначе, возвращение Крыма в состав России произошло без вооруженного столкновения. Возможно, благодаря участию в событиях уроженцев Витебской, Гомельской и Могилёвской земли. Как тут не вспомнить слова белорусского президента неоднократно заявлявшего, что мы – русские. Правда, Александр Лукашенко странно добавил, что «со знаком качества». И когда российский президент Владимир Путин приезжал в Белоруссию, то Лукашенко, напомню, сказал, что Витебск и Могилев – это русские города.

Беларусь, как вы знаете, страна лесов, болот и озёр. Мы же знаем и помним, что наша общность куда больше, чем границы государств. И упомянутые в моем выступлении офицеры, солдаты и матросы, как и простые граждане нашей страны – правильно понимают значение и смысл понятия Родина, у которой возможно только общее Будущее.

Теперь к современности. Напомню, наша Республиканская партия труда и справедливости, первая и единственная в Беларуси политсила, которая признала Крым российским весной 2014 года, в тот самый момент, когда граждане полуострова сделали свой судьбоносный выбор на референдуме – лидер нашей партии Василий Заднепряный заявил об этом в прямом эфире белорусского телевидения.

Непризнание юрисдикции Крыма официальной белорусской стороной – отступничество. Мы, Беларусь и Россия, находимся в составе Союзного государства. Нельзя признавать Россию, и не признавать её важную часть – Крым и Севастополь.

Моя поездка в Крым в очередной раз убедила меня в необходимости скорейшей интеграции с Россией, позволила со стороны увидеть всю неприглядность и ущербность белорусской «многовекторной» политики. Прошло уже почти 30 лет с момента создания Союзного государства – и за эти годы так и не было построено реального полноценного единого государства, где каждый простой житель почувствовал бы улучшение качества жизни, ощутил перспективы и новые возможности.

Трюк в том, что всё подано не в одном пакете, не в комплексе, по принципу «подписываем интеграцию и решаем вопросы в рабочем порядке», а было раздроблено на пункты, которые пока не согласуют каждый по-отдельности – ничего в целом и не произойдёт.

Там то ли 33, то ли 36 дорожных карты, о содержании которых мало кто знает. Но надсадно звучит мантра: «Пока все не утвердим, никакой интеграции!»

Идёт бесконечное согласование, выторговывание, больше похожее на профанацию и откровенное вождение за нос.

И вот уже белорусские граждане слышат по государственным СМИ, что, мол, мы не русские, мы другие, «не наша война», у нас «хороший национализм», мы и сами с усами, а «у них олигархи всё захватили», как с такими объединяться, у них там всё полыхает от коронавируса, две сотни «россиян» бегают по нашим лесам, они нам переворот готовили, нам «подкидывают проблемы с востока» и т.д.

С другой стороны, всё громче вой прозападной оппозиции – разорвать все договоры и отношения с Москвой, белорусы титульная нация, у которой может быть только один язык… С двух сторон ведется информационная работа на один результат – отсутствие необходимости интеграции.

Казалось бы, самое время проявить политическую волю и переломить ситуацию, сделать Беларусь причастной к тому устремлению, которое обозначила Россия, к технологическому рывку, к прогрессу, строить общее будущее и разделить ответственность за нашу общую судьбу. Но, увы…

Увы, время работает против нашей страны. И многие политические эксперты склоняются к суждению, что при нынешней белорусской власти никакая реальная интеграция невозможна.