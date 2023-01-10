Как бесы покусились на главный православный собор Одессы

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В своей последней колонке минувшего года я написал, что, по логике выродков, вслед за снесенными памятниками Екатерине II и Суворову, демонтаж которых сопровождали вопли псевдоисториков «это все равно новодел», последуют и другие символы Одессы.

Тут, правда, до последнего надеешься «не посмеют» — если не передОхнут, так хоть передохнУт. Посмели.

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9 января полиция открыла уголовное производство «О незаконной приватизации УПЦ Московского патриархата здания Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора». Оказалось, эта невиданная дичь, которая явно пойдет по сценарию киевской Лавры, дело рук депутата с пониженной социальной ответственностью Алексея Гончаренко.

«После моего депутатского обращения полиция открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Речь идет о незаконной передаче из коммунальной собственности Одесского городского совета в частную собственность Одесской епархии УПЦ МП здания Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора», — сообщил Гончаренко в Фейсбуке.

Оказалось, гаденыш подал запрос в середине декабря — заметьте, почему-то не 10 лет назад, когда он громче всех в Одессе служил «Партии регионов» и боролся за русский мир даже с неодушевленными предметами…

«Сейчас ведется досудебное расследование из-за безосновательного финансирования в течение 2012-2017 годов из бюджета Одесской территориальной общины содержания здания собора. Также прокуроры направили письменные указания о проведении отдельных следственных действий для ускорения расследования».

То есть передали собор епархии — плохо. Финансировали — тоже плохо. По правде говоря, воспринимается как бред. Но это и неважно — в принципе, Гончаренко мог бы спокойно писать в прокуратуру рунической вязью, а оттуда ему смело могли бы отвечать санскритом (да может они даже общаются посредством рисунков)… Какая разница, если и так понятно, что якобы правовой процесс затеян для того, чтобы отжать собор.

Впрочем, братья Гончаренко по разуму и вовсе этого не скрывают. Так, в прошлом городской сумасшедший, а ныне лидер общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, чья организация принимала активное участие в осквернении памятника Екатерине (удавка и красный колпак), заявил следующее:

«После российского вторжения в Украину многие поняли, какую угрозу несет так называемый русский мир и его плацдарм в нашей стране в виде попов московского патриархата… Еще в процессе восстановления Спасо-Преображенского собора представители враждебной Украине московской церкви считали его своей собственностью, но ждали, когда он будет полностью построен за пожертвования людей и бюджетные средства. После его полного ввода в эксплуатацию, собор оказался в частной собственности Одесской епархии Московского патриархата, став резиденцией одного из столпов русского мира в Украине Агафангела (Саввина), который является проводником идеи русского мира по меньшей мере на территории Одесской области».

В свою очередь активист всего активного Артак Григорян, знаменитый тем, что не раз обливал памятник Екатерине красной краской, а на публичных слушаниях среди горожан, посвященных судьбе скульптуры, предложил поставить на ее место свинью (и поставят), был еще радикальнее:

«Я не являюсь религиозным человеком, но есть вопрос. Когда Спасо-Преображенский собор перейдет в Православную Церковь Украины? Может, надо начать движ в этом направлении? Служба безопасности Украины, вы не хотите для Одессы тоже сделать подарок?».

В общем, таких выродков оказалось много, и у каждого под постами в соцсетях:

«Новодел! Новодел!».

Ну, вы поняли — с Екатериной начиналось точно так же.

Главный православный храм Одессы, Спасо-Преображенский кафедральный собор, первоначально был заложен в 1794 году, а в 1936-м разрушен «как не представляющий архитектурной ценности» (вам это ничего не напоминает?). С 1996-го по 2010-й собор воссоздавался на прежнем месте. Тогда же, в 2010-м, был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В тот момент в Одессе действовала только одна раскольническая церковь Киевского патриархата (не считая пары фанерных «каплычек»). Каких-то 13 лет и… «отдайте храм нам, абырвалг!».

Добавлю, что хитрые нацики нацелились на собор не только ради собора — заодно они выполнят заказ по очистке мэрии и ОГА от остатков представителей «злочинной влады» (примечательно, что главный борцун — экс-регионал Гончаренко), передававших его в частную собственность и т. п. — обычный жабогадюкинг.

Вот только собор это не спасет. Опыт показывает, как только выродки начинают называть какую-нибудь восстановленную или отреставрированную достопримечательность Одессы новоделом, она стирается с лица Земли.