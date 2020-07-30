Как BLM в США: «патриоты» очень эффективно разваливают Украину

30.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское общество раскололось из-за националистической пропаганды, и это приведет к развалу самой Украины.

Об этом на канале Елены Бондаренко заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это ни парадоксально, но вот эти самые патриоты наиболее способствуют своими слоганами развалу Украины через развал общества. У меня есть пример, когда через семью прошла граница, когда муж придерживается одних взглядов, а жена – других. Я понимаю, что им есть о чем поговорить, вплоть до мордобоя. Это, конечно, грустно.

У меня друзья поотваливались, причем часть из них живет за границей, такие диванные патриоты, вроде были нормальные люди, которые начинают вдруг меня фаршировать такими совершенно неудобоваримыми советами», – сказал Владимир Быстряков.

Навязывание украинского языка вызывает у людей отторжение, как нынешний «черный расизм» в США.

«Они сейчас позволили сесть себе на голову и целовать чернокожим ботинки. Это кончится тем, что возненавидят всех негров. Сейчас у них там заменили белый расизм на черный расизм. И в основном кто это? Это халявщики, которые сидели на welfare, которые имели все блага.

Это даст обратную реакцию, как сейчас с украинским языком. Вот и это навязывание языка – оно вызывает отторжение у многих людей», – констатирует Владимир Быстряков.