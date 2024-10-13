«Как будто бы это Путин потерял Угледар!» – Украинский теле-гей обрушился на западные СМИ

Для Украины неприемлемы предложения о заключении мирного соглашения, которые всё чаще стали звучать в западных СМИ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закончить эту войну могут только президенты Украины и России. А поскольку президент России и является агрессором, то надо чётко сказать, что и президента Украины можно вычеркнуть из этого решения. Президент Украины может на что-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, но когда у президента России стоит задача уничтожения украинского государства, а президента Украины он просто рассматривает как руководителя сепаратистского режима, как такого себе нелегитимного правителя, который должен быть уничтожен, то о чем мы вообще говорим? О каком мире, о каких переговорах? Такое ощущение, будто бы это Россия сейчас претерпевает сокрушительное поражение, её экономика разрушается, её граждане бегут из страны, в России какие-то серьёзные внутренние беспорядки, а мы решаем – всё-таки, нам остановить эту войну на линии соприкосновения или на границах 1991 года? А, может, нам вообще в Москве войну закончить?» – ёрничал Портников.

«Я не исключаю, что когда-то, в 20-30-40-50-е года XXI века, такая историческая конфигурация может быть. Но мы же находимся в реальности 2024 года: украинские войска оставили Угледар, российские войска продолжают наступление на территории Донбасса, президент Путин продолжает быть стратегическим партнёром главы КНР, а руководитель КНДР рассматривает вопрос о предоставлении своих военных на территории, где происходит конфликт. Это реальность», – добавил гей-пропагандист.