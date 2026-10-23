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Украина рискует стать «членом Европы» совсем не в том смысле, который в это вкладывает пропаганда Зеленского.

Об этом на канале «Дикий Live» заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала одно из свежих «откровений» Зеленского о том, что «если Украина станет членом Европы, Россия просто распадётся, там много разных народов, разные религии и вообще абсолютно разные нации».

«Главное, знаете, не быть «членом» Европы. Потому что обычно им только вытирают. Не хочу показаться грубой, но это никак не влияет на ситуацию абсолютно. Более того, Европа сама сейчас имеет такое огромное количество проблем, начиная от миграции, что я бы вообще об этом меньше заикалась. Более того, не просто так произошёл брексит и выход Великобритании из Евросоюза. Всё не просто так», – сказала Скороход.

«И дай Бог, чтоб Европа не развалилась до момента, пока развалится РФ. Несмотря на то, что и там, и там огромное количество разных народов, которые проживают вместе. У нас же тоже огромное количество разных народов, но это не значит, что мы должны распасться. Это вопрос внутренней политики страны и уважения всех народов, которые здесь проживают. У нас просто порой об этом забывают», – добавила депутатка.

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