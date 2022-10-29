Как бы мы обкатали ВС РФ, если бы 8 лет отправляли подразделения в Донбасс – Царёв

29.10.2022  20:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

За 8 лет войны на Донбассе у России были все шанцы на практике подготовиться боевым действиям масштаба нынешней спецоперации.

Об этом в эфире канала «Спец телеканал» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За 8 лет войны на Донбассе у России были все шанцы на практике подготовиться...

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«Представляете, как бы мы могли обкатать нашу армию, если бы мы 8 лет всё время бы на Донбасс послали какие-то наши подразделения, чтобы они там воевали, нарабатывали, мы бы уже понимали давно, что у нас нет высокоточного оружия, нет дронов.

Донбассцы, конечно, молодцы, они воюют очень хорошо, качественно, восемь лет. Причём, они идут собирают брошенную украинскую технику или брошенную нашими войсками технику, ремонтируют и этим всем воюют. Ведь у них снабжение совершенно на другом уровне», – сказал политик.

«Поэтому я так обращаюсь, я понимаю, что у нас мобилизованные, это русские, которые поехали сейчас на Украину, и всей душой с ними, но поймите, снабжение в ДНР и ЛНР в разы хуже. Ребята там воюют гораздо дольше, воюют очень хорошо, поэтому не забывайте про них тоже», – призвал политик.

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