Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Елена Острякова.  
03.10.2024 18:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, США, Украина


Именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган (частенько мелькавший ранее в качестве эксперта на российском ТВ) считает, что Россия слаба, может проиграть Украине, и тогда ее власть падет.

В этом он убеждал участников видеоконференции «Атлантического совета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган (частенько мелькавший ранее в качестве эксперта...

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«Я хочу сказать, что неудача России в военное время чаще всего приводит либо к либеральным реформам, либо к краху режима. Я утверждаю, что если Запад мобилизуется и будет хорошо руководить, то режиму Путина придется либо остановиться и переосмыслить свои действия, как это сделал советский режим после смерти Сталина, либо, возможно, весь режим падет к концу этого десятилетия, если поражение будет серьезным», – рассуждал Коэн.

В подтверждение своих утверждений он напомнил обо всех военных поражениях России, начиная с Крымской войны.

Эта тирада возмутила бывшего замминистра обороны США Дова Закхайма. Американец хорошо знаком с военной историей России и назвал ошибочной «идею о том, что русские это кучка неудачников». Он напомнил победы над Османской империей 18-го века, разгром шведов под Полтавой и другие победы.

«Так что русские не так уж плохи. Все зависит от наращивания сил. Если они смогут нарастить силы, если мы позволим им это сделать, то у нас будут реальные проблемы», – заключил Закхайм.

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