Как бы не вышло, как с ленд-лизом. В Киеве боятся озвучивать планы на Херсон

12.07.2022  22:22 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Херсон
Новости Украины

Распространение в информационном пространстве планов о нападении Украины на Херсон может выйти боком по примеру того, как с помпой поданный ленд-лиз оказался пустышкой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Распространение в информационном пространстве планов о нападении Украины на Херсон может выйти боком по...

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«Стратегически не принято оглашать, анонсировать военный план. Да, мы все прекрасно понимаем, это узловая точка – Херсон, прибрежные районы, мы прекрасно отдаем себе отчет, чем чревата потеря для Украины южных регионов. Поэтому такая задача, безусловно, стоит.

Стоит ли анонсировать ее, превращать в пиар? Чтобы не получилось так, как с ленд-лизом, на который все повелись, и ваш покорный слуга, действительно 9-го мая, символично все, очень серьезная заявка была сделана, громкие слова, но до сих пор мы ленд-лиза и не увидели. Все идет в рамках тех девяти миллиардов, которые из сорока миллиардов выделены конгрессом – ассигнованные на вооружения», – отметил Золотарёв.

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