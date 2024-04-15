«Как бы так захватить тысячи русских в плен…» – украинский генерал озвучил «критерий успеха» ВСУ

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Чтобы всколыхнуть российское общество и показать хоть какой-то военный успех, украинская армия должна захватить тысячи пленных.

Об этом на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии заявил бывший командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы во время сухопутных операций был эффект… а эффект заключается в уничтожении врага на поле боя, занятии своих территорий. Был эффект [в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году]? Был, но незначительный. С той стороны границы, в России, ничего ни у кого не колыхнулось. Вот если бы было много пленных, если бы мы во время проведения операции брали тысячи пленных – это произвело бы эффект, на мой взгляд», – трепался Воронченко.

Он пожаловался, что и экономические меры не работают против России, которая смогла преодолеть санкционный режим.

«В режиме введённых санкций, за два года Россия всё-таки смогла встать на военные экономические рельсы – и продолжает наращивать усилия почти по всем направлениям. Сейчас у нас очень трудный враг, который учится на своих ошибках», – болтал офицер-очевидность.