«Как бы Украину в картофельное поле не превратили» – в Киеве начинают сомневаться в «плане Маршалла»

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Новости Украины

Реконструкция Украины в глазах «западных партнеров» – это не строительство современных массивов на месте разбомбленных хрущёвок, а ликвидация последних остатков промышленности страны.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Я – UA» заявил экономист Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в настоящее время, государство нуждается в «выборе нового пути развития».

«Если мы просто будем отстраивать те предприятия, которые уничтожены, или дома – это один путь развития. Но если мы от вопроса восстановления дойдем до вопроса полноценной реконструкции страны, тогда будет все совсем иначе. Мы же прекрасно понимаем, что отстроить, к примеру, старую хрущевку – это одна ситуация, а построить новый дом – совершенно иное качество жизни. Именно поэтому достаточно часто говорю про то, что на сегодняшний день у Украины есть уникальный шанс перестроить свою страну до основания. Это – и в плане инновационной экономики, и в плане социальных стандартов. Все зависит от нас», – мечтательно призывал Гарбарук.

Эксперт убежден, что Европа преследует на Украине свои экономические интересы, поэтому доверять ей «перестройку» страны может быть чревато серьезными последствиями.

«Когда я слышу про то, что множество европейских стран – Великобритания, Австрия и др. – будут отстраивать тот или иной регион, – это тоже, безусловно, шаг для развития. Но в данном случае, считаю, что как отстраивать нашу страну, должны решать мы. Это должно решать общество и правительство. Вы упомянули план Маршалла. Это – история 1946 – 1947 гг., когда вместе с американцами немцы обновляли свою страну и экономику. И необходимо напоминать нашему обществу, что перед планом Маршалла был план Моргентау: вся промышленность Германии должна была исчезнуть, а Германия – превратиться в «картофельное поле», аграрную страну. Немцы выступили против этого», – предупредил он.

«Мы должны смотреть – на те примеры, которые были в истории: Германии, Кореи, Израиля, который находится в проблемном окружении, десятки лет – в состоянии войны, но при этом, найти более инновационную страну в мире будет непросто. Все зависело от того, как они решили строить свою страну», – добавил Гарбарук.