«Как бы Украину в картофельное поле не превратили» – в Киеве начинают сомневаться в «плане Маршалла»

28.06.2022  20:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 943
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Реконструкция Украины в глазах «западных партнеров» – это не строительство современных массивов на месте разбомбленных хрущёвок, а ликвидация последних остатков промышленности страны.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Я – UA» заявил экономист Игорь Гарбарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реконструкция Украины в глазах «западных партнеров» – это не строительство современных массивов на месте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он подчеркнул, что в настоящее время, государство нуждается в «выборе нового пути развития».

«Если мы просто будем отстраивать те предприятия, которые уничтожены, или дома – это один путь развития. Но если мы от вопроса восстановления дойдем до вопроса полноценной реконструкции страны, тогда будет все совсем иначе.

Мы же прекрасно понимаем, что отстроить, к примеру, старую хрущевку – это одна ситуация, а построить новый дом – совершенно иное качество жизни. Именно поэтому достаточно часто говорю про то, что на сегодняшний день у Украины есть уникальный шанс перестроить свою страну до основания. Это – и в плане инновационной экономики, и в плане социальных стандартов. Все зависит от нас», – мечтательно призывал Гарбарук.

Эксперт убежден, что Европа преследует на Украине свои экономические интересы, поэтому доверять ей «перестройку» страны может быть чревато серьезными последствиями.

«Когда я слышу про то, что множество европейских стран – Великобритания, Австрия и др. – будут отстраивать тот или иной регион, – это тоже, безусловно, шаг для развития. Но в данном случае, считаю, что как отстраивать нашу страну, должны решать мы. Это должно решать общество и правительство.

Вы упомянули план Маршалла. Это – история 1946 – 1947 гг., когда вместе с американцами немцы обновляли свою страну и экономику. И необходимо напоминать нашему обществу, что перед планом Маршалла был план Моргентау: вся промышленность Германии должна была исчезнуть, а Германия – превратиться в «картофельное поле», аграрную страну. Немцы выступили против этого», – предупредил он.

«Мы должны смотреть – на те примеры, которые были в истории: Германии, Кореи, Израиля, который находится в проблемном окружении, десятки лет – в состоянии войны, но при этом, найти более инновационную страну в мире будет непросто. Все зависело от того, как они решили строить свою страну», – добавил Гарбарук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть