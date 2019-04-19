Как был упущен шанс на возвращение Новороссии

19.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия в 2014-м году после возвращения Крыма должна была доводить дело до конца и брать под контроль, как минимум всю Левобережную Украину. Об этом в эфире интернет-канала «Рой-ТВ» заявил полковник ГРУ Владимир Квачков, недавно освобожденный из тюрьмы, куда попал по обвинению в подготовке переворота в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его мнению, после Евромайдана в 2014-м году власть на Украине была настолько дезорганизована, что для того, чтобы взять под контроль юго-восток, достаточно было бы отправить в эти области по 300-500 российских спецназовцев.

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«Без спецоперации в Новороссии, в разных областях, сам по себе Крым является аппендицитом, островком во всем остальном. При всей важности самого Крыма… Очевидна необходимость того, что после Крыма, по крайней мере, Левобережье должно было присоединиться к административным единицам России… Весной 14-го власть на Украине, особенно в юго-восточной ее части, валялась на улице. Чтобы ее подобрать необходимо было минимум, а может даже и максимум по одному отряду спецназовскому, 300-500 человек на каждую область. Достаточно было. Плюс к этому, как ядро организационное, все начинается не столько с оружия – с людей, которые умеют управлять на поле боя…

Нужно было ввести туда в качестве оргядра отряды спецназа, воздушно-десантные полки. Даже составами мирного времени Западного округа это вполне можно было сделать весной 14-го года. И не было бы ни нынешней катастрофы там, ничего бы не было», – заявил Квачков.

Сегодня же, по словам отставного полковника, украинская армия достаточно укрепилась: «Мы сейчас имеем против себя достаточно организованную, подготовленную украинскую армию. Сейчас. Но пять лет назад этого не было. А у России в это время вполне хватало сил, военно-политических и военно-оперативных возможностей все это сделать. А чего не хватило? Воли политической».

С ним согласился бывший командующий донецким ополчением Игорь Стрелков. Он подчеркнул, что после возвращения Крыма России необходимо было переучредить Украину в новом формате: «После воссоединения Крыма единственным вариантом недопущения войны и ликвидации острейшего внешне – и внутриполитического кризиса был раскол Украины, воссоединение, как минимум, Новороссии и, возможно, переучреждение Украины в каком-то новом федеративном составе. Но не было сделано ровным счетом ничего».

Стрелков напомнил, что весной 2014-го года украинское руководство панически боялось наступления из Крыма.

«На тот момент там была паника. Они очень боялись вторжения из Крыма прямо. Настолько боялись, что хаотически перемещали имевшиеся у них сколько-то боеспособные, по их мнению, подразделения, которые носились по всей северной Таврии, по всей Херсонщине и Запорожью с целью имитировать большое количество войск. В результате они становились еще менее боеспособными, поскольку вся эта техника непрерывно ломалась, люди изматывались. Они пытались сооружать ложные минометные батареи, которые были видны жителям, что они ложные. Из дерева строили макеты, разбивали палатки, в которых не было войск. Они реально страшно боялись удара, пытались за счет дезинформации создать видимость наличия достаточных сил для обороны», – подчеркнул Стрелков.