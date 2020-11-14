Как ЧВК «Вагнера» удалось остановить наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе

14.11.2020, Москва, Василий Казаков

Ветеран спецслужб Виктор Огнев назвал причины, по которым ЧВК «Вагнера» смогла сдержать наступление азербайджанских войск на севере Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Азербайджанские военные многократно предпринимали попытки прорвать оборону НКР, но цель так и не была достигнута. Военное преимущество, поддержка Турции и отправленные Анкарой сирийские наемники не смогли помочь.

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О возможном участии ЧВК «Вагнер» в нагорнокарабахском конфликте говорят буквально с самого начала боевых действий. Про это писали некоторые СМИ Турции, например, газеты Türkiye и Yeni Musavat.

По неподтвержденной информации до 500 вагнеровцев прибыли в Нагорный Карабах в ноябре этого года. После этого наступление азербайджанских военных остановилось. А через некоторое время президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехстороннее соглашение о перемирии. В регион вошли российские миротворцы.

Виктор Огнев указал на очевидную роль добровольцев из ЧВК «Вагнер» в завершении конфликта в Нагорном Карабахе.

«В этот раз все было по-взрослому, как в 1994 году. Только тогда армяне смогли, а в этот раз нет», — отметил Огнев.

Эксперт считает, что в Баку 26 лет готовились к этому наступлению, поэтому шансы армян на победу стремились к нулю. У Азербайджана появилось много современного оружия, беспилотники, в то время как армянские военные не имели такого преимущества.

По словам Огнева, в мире существует очень немного структур или армий, готовых сходу включиться в военный конфликт. Поэтому появление бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабах вполне логично: у них есть богатый опыт решения всевозможных задач.

«Там матерые ребята. Весь Карабах им, конечно, не удержать. Но в своей зоне ответственности, а это судя по всему, север — азербайджанцев не пропустили», — заявил Огнев, подчеркнув, что пока неизвестно, сколько российских добровольцев было в НКР.

Эксперт отмечает, что даже нескольких сотен вагнеровцев было бы достаточно, чтобы организовать ПВО и не допустить использование Азербайджаном беспилотников. А лишившиеся поддержки с воздуха азербайджанские ВС не смогли и не захотели бороться с ЧВК «Вагнера».