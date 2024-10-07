«Как дерьмо в проруби» – Романенко о всех 33 годах жизни Украины

Вадим Москаленко.  
07.10.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Тридцать три года «независимости» украинские политики и народ только деградировали и проедали оставшееся от УССР наследие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый органами РФ как преступник киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тридцать три года «независимости» украинские политики и народ только деградировали и проедали оставшееся от...

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«У нас есть нежелание признать один простой факт, что мы терпим поражение. То есть у нас пытаются закамуфлировать, почему для нас неприемлем тот или другой вариант перемирия, когда мы можем открыто назвать всё, что происходит сейчас на Украине, «украинским вариантом».

Что такое украинский вариант? Это когда ты 33 года ни хера не делаешь, плывешь как говно в проруби в мировом океане, тебя там куда-то несет течение. Ты не обращаешь внимания ни на что, ни – как изменяется баланс сил в 90-е годы.

Ты просто вот, получил независимость, прекрасно себя первое там какое-то время ощущаешь. Потеряли значительную часть производства, но зато металлургия, сельское хозяйство, химия, вписались в мировое разделение труда», – жаловался укро-политолог.

«И наша элита, и наш народ впали в самообман, что мы теперь такие белые и пушистые, мы же отказались от ядерного оружия и какие же мы молодцы. Вот, посмотрите на нас, мы представляем сумасшедший пример, аэрокосмическая нация и т.д. и т.п.

Но по ходу – 33 года деградации, которая не останавливалась фактически ни на минуту. Игнорировали, что мировая политика и мировая система – это динамичная система, в которой постоянно происходят изменения», – злился Романенко.

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