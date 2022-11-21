Как добивают обесточенную Одессу

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Сейчас будет мастер-класс о том, как переводить стрелки. Но не талантливо, а лубочно – как делать нельзя.

Итак, семь суток Одесса живет без электричества. По официальным данным, свет есть только у 30% потребителей — и то имеются в виду жизненно важные объекты вроде реанимаций. И все! В остальном — тотальная темнота. В которой украинская пропаганда винит Россию, ссылаясь на «ракетный удар РФ по энергосистеме 15 ноября» (занимательная арифметика — свет на полсуток и больше пропадает с сентября).

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Правда, по официальной информации, ни один энергетический объект Одессы и области не пострадал, а одесским электричеством просто решили поделиться со Львовом, Стрыем, Гадячем и прочей дикой дичью, о существовании которой рядовой одессит даже слыхом не слыхивал.

Угу, понятно. Только вы попробуйте узнать об аншлаге во львовских кинотеатрах, сразу, уже после 15-го, получивших электропитание, или услышать новости вроде «Украина бьет рекорды по продаже электричества в Европу», а после накормить недоношенного, например, младенца, которому смесь каждые два часа греть нужно, а не на чем, или выполнять обязанности на онлайн-работе, когда электричества нет, или диабетику в аптеку сбегать за лекарством, а она закрыта!

Понятно, что народ озверел и неделю уже перекрывает улицы, проезжие части, чтобы хоть как-то привлечь внимание — каждый день прибавляются новые адреса. В эту минуту тоже проходят акции протеста. А возле почт и банков бродят плачущие пенсионеры — кассовые аппараты не работают, люди не могут получить жалкие пенсии.

Но что говорят местные СМИ помимо «ничего»? Кроме «блокирование улиц — административное правонарушение, а магистралей — уже уголовное», значимо добавляют:

«По информации киберполиции, в последнее время в соцсетях активизировались российские боты. Они просочились и в чаты домовых сообществ и тг-каналы. Главная их цель — разогнать волну возмущения из-за масштабных отключений света. А также перенести ответственность с российских оккупантов, атаковавших украинскую энергосистему, на наших энергетиков. А в идеале — и власть».

Я же, как обыватель, наблюдаю другое — когда в дворовом чате кто-то невинно спрашивает «Когда будет свет?», ему отвечают «А не агент ли вы Кремля, если во время войны таким интересуетесь?».

Ааа! Дикий ор! То есть, по задумке, нищий люд должен радоваться порче припасенных в текущем холодильнике «двух кусочеков колбаски» на новый год — еще с тех, довоенных времен?!.

Видимо, цинизм таких методичек так зашкаливал, что в законном порядке к одесситам не рискнул обратиться никто — ни мэр, ни силовики. Ведь с точки зрения всяких там еврокомиссаров геноцидом попахивает. Повторюсь, без света одесситы живут всю осень — просто раньше его на пару часов в сутки все-таки включали. И вместо того, чтобы… хотя бы промолчать, в верхах решили разгонять другую методичку.

«Всех порвало от того, что в пгт Одесочка люди перекрыли дорогу на пешеходном переходе, чтобы им включили свет. То есть они пошли не Кремль пикетировать, нет, курва, не Каширское шоссе блокировать, не Путину рыло чистить — нет. А сколько говорят, что это «Америка устроила эту войну» и «украинцы сами себя обстреливают, а Буча и Изюм — это постановка» — я просто помолчу», — это слова давнишней активистки «евромайдана» Алены Балабы, которые в созвучных интерпретациях транслируют все патриоты.

Или вот ржачное от главы одесского филиала института нацпамяти Сергея Гуцалюка:

«Допустить московскую провокацию с перекрытием улиц можно, а вот художественный перформанс относительно маркеров русского мира — нет».

Да, тупые животные решили перекричать эхо протестных акций из-за отсутствия света воем «наших бьют!».

Их «наши» — это фан-клуб отправившегося в Ад покойного дерьмохудожника Ройтбурда; группа местных сумасшедших уровня «жопой в краску, а после на холст», которые решили развесить карикатуры на фанерном саркофаге, установленном вокруг памятника Екатерине II, ожидающем сноса.

«Но полиция вместе с муниципальным караулом встали стеной в защиту кровавой императрицы», — возмущена Балаба и все местные СМИ.

Не обошлось и без зрады — как пояснил журналистам организатор акции Владимир Уманенко, в прошлом художник «Маски-шоу», а ныне — спившийся патриот на соросовских донатах, прогнали их люди из теробороны, они же и вызвали полицию. Прекрасно, не так ли?

Однако именно этим шлаком заполнены сейчас новостные ленты, а живущие без света одесситы только и могут, что инкогнито сообщать в соцсетях:

«Когда мы перекрыли улицу, к нам приехали даже не менты, а эсбэушники, сказав, что мы играем на руку России». Это все, что нужно знать об обесточенной Одессе.