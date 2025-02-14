Как долго продлится падение укрепление рубля?

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Укрепление рубля на фоне переговоров между лидерами России и США может оказаться недолгим.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят российские финансовые аналитики.

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«Рубль позитивно отреагировал, потому что рынок ожидает скорой, хотя бы частичной, отмены санкций против российского бизнеса, или хотя бы против финансовых институтов. Также возможно, что рынок ждёт отказа ЦБ РФ от нового повышения ключевой ставки завтра и сохранения её на текущем уровне. «Эйфория» рубля в любом случае скоро пройдет, так как рубль окажется слишком перекуплен. Но в среднесрочном периоде, например, в течение месяца, если разговор президентов США и России будет иметь продолжение в виде начала официальных переговоров по Украине, рубль может продолжить укрепление, а доллар может опуститься примерно в область 88-89 рублей», – считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она не исключает, что если в этом году будут отменены санкции против большей части банковского сектора РФ, Мосбиржи и крупнейших нефтяных компаний, то доллар может упасть до 80 рублей.

«Но если переговорный процесс закончится ничем или окажется заведомым обманом, как Минские соглашения, то все останется как есть, и доллар в среднем будет в 2025 году стоить 100 рублей, причем в течение года на каких-либо внешних потрясениях возможно и краткосрочное его движение вверх до 110 рублей», – не исключает эксперт.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы говорит, что доллар может вернуться к росту уже скоро, если по каким-то причинам начавшийся процесс диалога между США и Россией по украинскому вопросу забуксует или полностью прекратится.

«Пока для доллара в течение года сохраняется широкий диапазон 85-110 рублей», — подчеркивает Лобода.

При этом ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева призывает учитывать не только геополитические факторы, но и долгосрочные тенденции.