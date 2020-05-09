Как Дуров Дудю вдул

09.05.2020, Севастополь, Платон Беседин

Павел Дуров разоблачил Юрия Дудя. Ответил последнему на его байки о чудесной Кремниевой долине (их Юрий запечатлел в своём ванильно-красочном ролике). Давно пора. Ибо глупость разрастается и плодится, точно раковая опухоль. Надо вовремя отсекать её.

Вот давеча, 7 мая, отмечали День радио. Я радиотехник по первому образованию. Общались с однокурсниками – и двое из них спросили меня: мол, видел ли ты, Платон, фильм Дудя о Кремниевой долине? Такое замечательное кино, уверили они меня…

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А вроде бы умные, образованные, состоявшиеся люди, под 35 лет. Но всё равно верят в такие сказки. Не одной школотой паства Дудя прирастает.

И это печально. Ведь об обществе зачастую судят не по всей массе («люди как люди», говаривал булгаковский Воланд), а по флагманам общественного мнения. Юрий – один из них. Так сталось. И можно, конечно, сто раз заявить о нём как о проекте Ходорковского, но популярность и цитируемость его от этого не уменьшится. Наоборот.

При этом забавно, что Дудю обычно ставят в заслугу объективность и актуальность/современность. Но именно данные качества у Юрия как раз таки и отсутствуют. Образованный человек понимал это сразу.

Достаточно вспомнить старую работу Дудя «Колыма – Родина нашего страха». Объективность? Это когда за одну сторону вещает ловкач слова Шифрин, а за другую – косноязычный, плохо выглядящий ноунейм? Свежесть подачи материала? Это когда пересказываются истории полувековой давности, озвученные – и в миллионы раз талантливее – Солженицыным и Шаламовым?

На ложь – и ложь сознательную – Дудя указывали не раз, но его паства, охмурённая не столько им, сколько ненавистью к тому, что он критикует, внимания не обращала. Как же – ведь пропагандисты вещают! Но тут выступил Дуров, который паствой ещё более почитаем, и случился, как говорят, эпик фейл.

Дуров справедливо указал, что США – полицейское государство с низким уровнем медицины, образования и культурной жизни. Так, стоп! Но ведь именно эти обвинения паства Дудя кидает России, уверенная, что живёт в декорациях к ремейку «1984»? Но где-то ведь есть «дивный новый мир» – и над ним устремляет вверх факел статуя Свободы. Ну-ну. Так же Дуров отметил, что в США совсем невыгодно начинать стартапы – в том числе, и в IT-сфере.

В общем, Павел за пару минут развенчал мифы, созданные Дудём, и тактично отметил, что герои фильма последнего старательно, как все американцы, обходили острые углы.

И отдельно я бы отметил вот этот пассаж Дурова: «От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя “маленькую Россию”».

Просто Дуров, в отличие от Дудя, действительно что-то из себя представляет, а потому имеет своё мнение. Соглашаться с ним или нет – другой вопрос, но мнение есть, и оно достойно рассмотрения. Дудь же пустышка, и то, что в этой пустоте вязнут миллионы, – символ и дух этого застоявшегося времени.

Юрий и такие, как он, всякий раз подсовывает пастве залежалый товар, «рыбку второй свежести», а та ест подвонявшие шпроты, будто кормят их лососиной. Откуда такое рвение? Такова безобразная смесь бегства от реальности, манипулирования иллюзиями и ненависти к тому, в чём довелось родиться и жить. Потому что самому лень, потому что надо всё и сразу (особенно у молодых). Это, кстати, то, что отличает героев фильма Дудя от его зрителей – они достигли успеха в России, а уже после двинули за рубеж.

Тех же, кто вопит «пора валить», в случае если они всё-таки решатся свалить, ждёт очень много сюрпризов – и отнюдь не радостных, наоборот. Разочаруются ли они тогда? Возможно. Но скорее будут утверждать, что что-то пошло не так. И совсем не по их вине, и даже не из-за американцев. Просто эти люди, несмотря на всю свою «модность» и «продвинутость», на самом деле, живут в далёком прошлом, уверенные, что совершают некоторые открытия, хотя те давно уже сделаны до них.

Глупость, она ведь куда страшнее злобы. Особенно, если идёт в сочетании с наглостью.