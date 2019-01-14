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Как два пальца об асфальт: Эксперт доказал, что полчища русских солдат в Донбассе – украинский фейк
В эфире телеканала «Россия-1» президент Центра стратегий и коммуникаций Дмитрий Абзалов развенчал продолжаемый транслироваться Киевом украинский фейк о присутствии 11-тысячной военной группировки РФ в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В студии показали фрагмент украинского пропагандистского ролика, где говорится о том, что «российские подразделения тут под пули не подставляются, хотя Россия уже не скрывает тот факт, что на Донбассе находится рекордное число её военнослужащих – не меньше одиннадцати тысяч».
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«Что касается 11 тысяч солдат – если кто-нибудь мог бы показать этих кадровых военных, наличие которых Россия не скрывает, объясните, какие части, какие люди. Если у нас 11 тысяч выбыло из Южного военного округа – это боеспособность потеряна! Как эти люди перешли границу?
Человек сказал, что это действующие кадровые военные. Взять и разместить такое количество без возможности аэрофотоснимком, там американские рапторы, там спутники висят, есть системы видеофиксации ОБСЕ – просмотреть такое количество военных было бы крайне странно.
Второе, по данным украинских СМИ «российские военнослужащие не подставляются, поэтому мы не можем их взять» – за последние три месяца, если там 11 тысяч военнослужащих, одного предъявите! У вас там каждый раз по две разведоперации каждую неделю проходят», – прокомментировал Дмитрий Абзалов.
Метки: Война на Донбассе, Дмитрий Абзалов
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