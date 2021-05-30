Как «элита» Харькова позорно сдала все «красные линии»

30.05.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

В мае Харьков стал местом образцово-показательной экспансии свидомизма по разным направлениям. Причем здравому человеку понятно, что этот процесс неразрывно связан с зачисткой русского культурного пространства, которое формировало идентичность 80 процентов харьковчан.

18 мая Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение горсовета от 20 августа 2012 года о региональном статусе русского языка в Харькове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В конце мая литературно-рогулиное сообщество замутило «эпохальный» проект: в квартире филолога-коллаборациониста Юрия Шевелева в центре «первой столицы» поселили на десять дней писателя Юрия Андруховича.

Первое событие, наверное, стоило бы проанализировать обстоятельно. А второе вообще не заслуживало бы внимания. Если бы мы говорили о них, например, с позиций 2014 года…

Но все эти позиции безвозвратно сданы. Поэтому очередную отмену регионального языка обсуждать уже бессмысленно. Это судебное решение так долго подготавливалось и текущими процессами, и конкретными носителями свидомизма в его самом рогулином изводе, что даже удивительно: как это дотянули до 2021 года?!

И наоборот: явление Андруховича в совершенно чужом для него русском городе, открытие литературной резиденции «на хате» гитлеровского прихвостня Шевелева — говорящие события, знаки времени и т. д.

Всё это свидетельствует о позорном откате за те «красные линии», которые устанавливала для себя так называемая «региональная элита» до майданного переворота.

Итак, по порядку.

О том, что решение окружного административного суда (об отмене регионального статуса русского языка в Харькове) внесено в Единый реестр судебных решений, сообщили 25 мая. То есть по-рогулячьи поздравили всех, кто накануне отмечал День славянской письменности и культуры. Решение принимала судья с экзотической фамилией Марокко, как бы намекавшей: до лампады все эти ваши Кириллы и Мефодии; скоро ничего не будет — ни письменности, ни культуры — одно сплошное Сомали и «95 квартал».

Иск в суд подавала прокуратура Харькова. А одним из инициаторов обращения в прокуратуру был небезызвестный львовский рогулёк Святослав Литинский. Тот самый, который засрал жалобами и обращениями по языковому вопросу прокуратуры и суды многих регионов.

Судья Марокко проявила недюжинную расторопность, выродив 18 мая 2021 года такой вердикт: «Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета «О реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в городе Харькове» №788 / 12 от 20.08.2012».

Как известно, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал неконституционными нормы закона «Об основах государственной языковой политики». Именно этим решением КС и размахивают рогули, которые в силу врожденной тупости и приобретенной йододефицитности до сих пор не вдуплили некоторых нюансов. Статус регионального русскому языку был предоставлен еще Европейской Хартией, которая ратифицирована Украиной и не выполняется ею же.

Если решение Харьковского горсовета продержалось до мая 2021 года, то Харьковский облсовет еще в декабре 2018 года, обгадившись с перепугу, отменил собственное решение о региональном статусе русского языка.

Вот на этом фоне и приезжает в «первую столицу» письменник Юрий Андрухович, который еще с 2004 года неистово боролся с «языком блатняка и попсы». Заселяется в литературной резиденции, под которую некий меценат Набока (выпускник Киево-Могилянской бизнес-школы) выкупил квартиру Юрия Шевелева на улице Рымарской.

В этой квартире коллаборационист-филолог жил до 1943 года, пока не пришлось драпануть вместе с хозяевами. Здесь Шевелев наблюдал из окон все «преимущества оккупационного режима» (цитата из его литературного последователя Сергея Жадана), прилежно пропагандонствовал во славу фюрера. Нацистов обслуживал с проглотом.

И теперь Юрий Андрухович, внук эсэсовца из дивизии «Галичина», погибшего в 1944 году, может наблюдать из окон шевелевской квартиры очередные «преимущества оккупационного режима». Может также пофантазировать на тему, как коллаборационист Шевелев, драпанувший в 43-м на Западную Украину, встречается в дороге с эсэсовским предком Андруховича. В обязаловку входит еще и написать что-нибудь ненужное.

Всё же нужно отдать должное инициаторам этого «культуртрегерского проекта»: они свое пропагандонское дерьмо умеют подать в эффектной обертке.

Сергей Жадан попиарил литературную резиденцию. Поприветствовал первого резидента Андруховича. «Важно, чтобы мы говорили о Шевелеве не только в контексте скандалов, связанных с доской, а как о колоритной фигуре, об одном из маркеров нашего города», — заявил Жадан.

Памятную доску Шевелеву его немногочисленные харьковские адепты установили на доме по улице Сумской, 17 осенью 2013 года. Но провисела она недолго. Городская власть тогда испортила «праздник» поклонникам нацистского прислужника.

Сейчас мечта Жадана сбывается. Проделан путь от «контекста скандалов, связанных с доской» к беспрепятственному вливанию в уши харьковчан пропагандонского бреда «об одном из маркеров нашего города».

Свидомиты уже собрали более 70 тысяч гривен на новую мемориальную доску Шевелеву, собираются установить ее на Сумской.

Возможно, у Сергея Жадана был латентный позыв: самому зигануть из окна резиденции в шевелевской квартире. Но по трезвом размышлении решил запустить впереди себя более достойного — внука эсэсовца Андруховича.

Поздно задавать вопрос: при чём здесь Харьков и харьковчане? Харьковчане здесь уже действительно ни при чём. А Харькову придется привыкать к «новым маркерам».