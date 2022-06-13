Как эстрадные щенэвмэрлыки* окучивают незадачливых украинцев

Новости Украины

В чём-в чём, а в манипуляции общественным сознанием и оболванивании собственного народа власти «незалежной» наблатыкались неплохо. Можно даже сказать, отменно намастрячились. И это неудивительно, ведь упражняются они в этом поганом ремесле уже более 30 лет.

А уж в последние годы, вообще, – как хотят, так и изгаляются, особенно после введения Зеленским диктатуры и запрета альтернативных точек зрения.

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Когда под «санкции» попали все оппозиционные СМИ, журналисты и эксперты, тут и наступила для Зели и его пропагандистской своры пора безраздельного глумления над правдой и здравым смыслом. Такое впечатление, что они специально готовились к часу «икс» – то есть старту СВО, – чтобы запустить активную пропаганду отправки на фронт «пушечного мяса» из своих сограждан, устранив любое противодействие со стороны оппозиции.

После начала СВО пропагандистская геббельс-фабрика заработала с утроенной силой . Она не только штампует новые «патриотические» клише для вколачивания их в подкорку «титульной нации» и пополнения ими хамского дегенеративного лексикона свидомых «хероев». Не только со лживым пафосом клепает разные примитивные и безграмотные слоганы с ругательствами про русский корабль, Путина, «сепаров» и «рашистов», с выражениями типа «на россии» (именно так, с маленькой буквы), и т.п. Но и подключает к распространению подобного мусора все имеющиеся в распоряжении технические, коммуникативные, информационные, образовательные и прочие ресурсы.

В том числе, и те, что считаются культурными, хотя на самом деле никакого отношения к культуре не имеют. Впрочем, закоперщиков брехни данное обстоятельство не смущает, поскольку на Украине давно главенствует только одна «культура»: нацизм, извращения и ненависть ко всему русскому.

Сейчас антироссийская пропаганда настигает обывателя повсюду и везде. На улицах, куда ни плюнь, попадешь либо в билборды с матюками против «рашистского агрессора», либо в навесные ЖК-дисплеи с антироссийскими мультиками, либо, на худой конец, в граффити на заборах с надписями «русский корабль – иди на…» и им подобные.

Начнешь звонить по телефону – у разных операторов услышишь противные голоса ботов с вариациями на тему СУГС («Слава Украине – героям слава!») и торжественные объявления о том, что ваш разговор будет вестись ради перемоги (победы) над «агрессором».

Правда, непонятно, как бытовая болтовня может способствовать упомянутой вожделенной перемоге, но, в принципе, догадаться несложно. Ты калякаешь по мобиле, тратишь свои кровные, а потом уже всякие там Водафоны и Киевстары, которые направо и налево кичатся своей благотворительностью и помощью фронту, отщипнут от них на гумпомощь какие-то крохи. Копийчины (копейки) – не более. Львиную долю, конечно, оставят себе, но пафосной шумихи произведут – ой как много.

В эту кампанию включились и многие магазины. Всякие маленькие тараканьи гендэлыки вывешивают на дверях самодельные дацзыбао со словами запредельной ненависти к «агрессорам», а супермаркеты соревнуются друг с другом в антимоскальском аудиозомбировании. Пальму первенства здесь уверенно держит торговая сеть АТБ.

Еще с 1 марта в ней начали крутить «шедевры» украинских исполнителей на тему любви к Неньке и ненависти к России. Перед этим компания АТБ-маркет обратилась с просьбой к сливкам эстрады о разрешении бесплатно использовать их, с позволения сказать, нетленку с целью поднятия патриотического духа у своих покупателей. Сливки, конечно, согласились, демонстрируя патриотизм высокого пошиба. Среди «бескорыстных» патриотов оказались такие группы и исполнители, как Без обмежень, Дзидзьо, Манатик, Океан Эльзы, Бабкин, Полякова и Могилевская.

Не беда, что уровень их исполнительского мастерства и репертуара не превосходит уровня сельского клуба. Для украинской публики они давно стали эталоном эстрадного творчества, что вполне объяснимо, поскольку российскую эстраду на Украине запретили, а национал-хуторянские бум-цык-цыки возвели в ранг высокого искусства.

Заправляет в музыкальной студии АТБ Олег Скрипка, лидер группы ВВ. Он-то и формирует плейлисты национал-свидомых треков для ротации в магазинах сети. Вот несколько «шедевральных» примеров того, что туда входит.

Например, произведение широко известного в узких хуторянских кругах Олега Винника. Все его достоинство заключается в том, что он слегка переклепал официальный гимн Украины. Переиначил припев с «Ще не вмэрла Украины ни слава, ни воля» на «Будэ житы Украина и не вмрэ николы». Конечно, согласно закону о защите госсимволов, такого певуна правоохранители должны были бы привлечь за переделку «святыни». Но здесь не тот случай – за ради красного словца похвалили молодца. И даже стали крутить в предприятиях торговли.

Другой певун, некий Сергей Бабкин из Харькова, тоже передрал и перехрипел известную песню группы 5’Nizza «Я солдат». Доотсебятив туда строку «Русский военный корабль иди на…».

Его коллега, некий Александр Сычек, пошел еще дальше и настрогал целую песню на данную тему, с рефреном в виде все той же матерщины. Особенно громко она почему-то звучит в отделах, где продаются спиртные напитки. Это можно было бы счесть случайностью, если не знать правил мерчендайзинга, согласно которым ничего случайного в окучивании покупателя быть не должно. Так что, вполне вероятно, в данном случае подразумевается следующая идея: купи, бухни – и марш на фронт, сквернословя и ругаясь. Прямо на русские корабли, в море, которое уже по колено!

Его коллега Андрей Хлывнюк, лидер группы Бумбокс, акапельно гундит песню сечевых стрельцов «Червона калина». Еще его единомышленники используют вставки мелодий из песен Ива Монтана и Шарля Азнавура, – видимо, в надежде, что Макрон и прочая Европа отнесутся к подобному патриотическому самопиару с полным пониманием и претензий не предъявят. А от АТБ перепадут если не гроши, то хотя бы сто грамм и пончик.

Еще одна звезда пыльных товарных полок, лотков и прилавков – Наталья Могилевская. Которая в эстрадной тусовке давно имеет высокоэстетичное прозвище – Могилка. Ее безголосое пение тоже льется в уши посетителей супермаркетов. Ну что же, будем надеяться, потерявшей популярность даме перепадет хоть какая-то копейка за ее «бескорыстие».

Этот перформанс национального торгашества горячо поддержал и сам президент.

«Это слова о том, что мы сделаем, с той нашей «червоною калиною» и славной Украиной. Слова о том, куда следует и всегда направлялся российский военный корабль. О том, что делать с оккупантами, когда кто-то говорит: Вова…» – глубокомысленно заявил 3 июня Зеленский в одной из своих пламенных речей.

В заключение хочется отметить следующее. Конечно, все описанное выглядит жалко, бездарно и глупо. Но это лишь для людей понимающих. А для остальных – и таковых, к сожалению, большинство, – это мощный пропагандистский стимул к защите нацизма. С точки зрения пропаганды – здесь все построено очень умело. Бездарные куплеты и слоганы преподносятся так, чтобы они быстро вдалбливались в мозги, и публика начинала их повторять. Простые мелодии, запевки и припевки, при всей их примитивности, безотказно воздействуют на невзыскательную аудиторию.

Одна из самых популярных ныне в Незалежной песен – «Батька наш Бандера, Украина – маты, мы за Украину пидэм воюваты». Тупая, идиотская, но навязчивая, въедающаяся в мозги. И в коллективное сознание. Теперь ее внедряют и в торговых сетях, и громадное количество людей, выходя из магазинов, вместе с товарами приобретает и эту прилипчивую гнусь.

К сожалению, ни подобная пропаганда, ни степень зазомбированности ею украинцев не были учтены на этапе начала СВО. И никакого адекватного противодействия им пока не наблюдается.

* «Щенэвмэрлыками» назвал подобных «патриотов» один из запрещенных на Украине журналистов много лет назад.