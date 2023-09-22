«Как это будет – увидим» – Гурулёв не сомневается в скором начале русского наступления

Для победы российским войскам нужно идти в наступление. И в ближайшее время для него появятся предпосылки.

Такое мнение в эфире НТС высказал депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальное контрнаступление провалилось. Эти три сарая, которыми овладели украинцы, они откровенно ничего не значат. Но это не говорит о том, что на этом все закончилось. Первое и самое главное – они пытаются из тех частей, которые разбиты, сделать смешанные части и создать какие-то резервы. Они пытаются сформировать порядка 9 бригад и сейчас ловят в них всех подряд по всей Украине в режиме «ошпаренной кошки». Скорее всего, будут пытаться в любом варианте продвинуться хотя бы на Запорожском направлении. Другой вопрос, что на данном этапе ресурсы, в том числе людские ограничены. Говорить, что пришло время «последнего украинца» ещё рано. Но то, что они испытывают дефицит, это правда. Кроме того, что на улице нужно кого-то отловить, нужно ещё как-то обучить. Потому что необученную банду бросить в бой, наверное, она никакого решающего превосходства не возьмёт. Да, они сегодня не жалеют боеприпасов, ракетами HIMARS долбят даже по минометам, не жалеют ракет. Это все происходит, но, тем не менее, давайте говорить правду: если за 3 месяца ничего не получилось, то вряд ли что-то получится и дальше – по той простой причине, что и мы научились довольно-таки серьёзно воевать в обороне, именно в обороне», – подчеркнул он.

По словам Гурулёва, ВПК вышел на стабильное обеспечение оружием и боеприпасами. А «линия обороны Суровикина» неплохо подготовлена, поскольку за три месяца ВСУ не смогли ее прорвать.

«10 км – это одна позиция. И отвод войск был правильный и своевременный только ради того, чтобы людей под снаряды не ложить. И эти 10 км мы периодически отбиваем контратаками, про это тоже не надо забывать, и у нас это получается вполне успешно. Линия обороны глубиной до 30-40 км, и если где-то даже в десятку залезли, то потом получили по ушам, откатились обратно километров на 5, то это в принципе ни о чем. Нормальная элементарная боевая работа в обороне. Я считаю, что вполне достойно держат. Другой вопрос, что нам где-то не хватает маневров, всего остального много. Но мы учимся, мы каждый день в этой обороне учимся, и это у нас получается, мы это прекрасно видим», – уточнил Гурулёв.

«Если кто-то считает, что пришёл семи пядей во лбу, то нет, такие же мужики пришли, те же мобилизованные офицеры. И они там учатся, и сегодня реальную оборону держат. Но ведь оборона – это вынужденный вид боя. Победа достигается только наступлением. Поэтому давайте не торопить события. Все равно это наступление будет. Все равно нам идти вперёд. И только наступлением мы этой победы достигнем. Как это будет – увидим. Я думаю, что в ближайшее время что-то будет появляться. Сказать, что это будет все быстро – слишком навязчиво. Потому что плотность войск, современные виды оружия, которые у нас появились, включая беспилотники, они, наверное, не дадут моментального прорыва, как было в Великую Отечественную войну. Тем не менее, увидите, что успехи будут, они явно намечаются», – заверил Гурулев.