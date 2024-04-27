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Бюджетные миллиарды были потрачены Молдовой на закупку газа у фирмы-прокладки «Энергоком», которую прозападный режим Майи Санду создал для противодействия «Газпрому» под предлогом введения чрезвычайного положения и боевых действий на Украине.

Закупки у «Энергокома» были объявлены обязательными, несмотря на то, что на свободном газовом рынке доступно более дешевое «голубое топливо». В итоге жители Молдовы переплатили за газ миллиарды леев, очевидно, в интересах организаторов аферы, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив Вячеслав Ионицэ в эфире программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV.

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«Энергоком» покупал газ за 300 евро за 1 тыс. куб. м, а продавал компании «Молдовагаз» за 550 евро. И только в апреле сказали, что готовы продавать «Молдовагазу» по 450 евро, в то время как на рынке он стоит 300 евро», – утверждает Ионицэ.

Эксперт потребовал объяснений от властей, куда тратятся бюджетные средства.

«Где эти деньги? Я хочу, чтобы какой-то орган власти мне сказал. Где эти миллиарды леев?» – сказал он.

Майя Санду просто повторяет опыт своих украинских единомышленников – как известно, в Киеве после переворота 2014 года объявили, будто бы отказались от закупок российского газа. Однако в реальности Украина продолжала его приобретать по так называемой «реверсной схеме» – через зарегистрированные в ЕС фирмы-посредники. Прибыль так же оседала в карманах чиновников.