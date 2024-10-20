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Осталось совсем немного времени до новых внеочередных выборов в высший законодательный орган Болгарии – Народное собрание, назначенных на 27 октября. Это уже седьмая попытка дать стране парламент, способный сформировать легитимное правительство, за последние несколько лет. Главная интрига состоит не в том, за кого отдадут голоса избиратели, а за сколько…

Влиятельный центр исследований общественного мнения – Gallup International Balkan опубликовал данные своего нового опроса населения, сделанного по заказу Болгарского национального телевидения. Как выяснилось, каждый десятый человек в Болгарии открыто признает, что согласился бы голосовать за денежное вознаграждение! Этот процент соответствует более чем 500 тысяч, имеющих право голоса, избирателей в стране.

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На этом фоне отношение к честности выборов в основном негативное. На вопрос, считают ли они предстоящие парламентские выборы свободными и честными – 62% респондентов ответили отрицательно. Лишь 18 процентов избирателей настроены оптимистично и сохранили доверие к местным политикам.

В Болгарии ни для кого не секрет, что все важные для государства вопросы давно уже решаются не в правительственных учреждениях, а в американском и британском посольствах. Не удивительно, что большинство жителей страны попросту игнорируют этот процесс фиктивного «народного волеизъявления». На прошлых внеочередных выборах к избирательным урнам пришло лишь 30% болгар…

Выборы в Болгарии за последние годы превратились в банальную торговую сделку. Неприглядную бухгалтерию скупки голосов местного электората раскрыло издание pogled.info, в своей публикации:

«В Болгарии выборы обязательно проводятся с помощью денег. Купленный голос стоит дороже, но партии, политики и «политические проекты», в гораздо большей степени рассматривают политику, как бизнес. Купленный голос – это инвестиция, требующая отдачи. Элементарная математика показывает, что для управления страной необходимо максимум 2 миллиона голосов. Если все они будут куплены по цене, скажем, 200 левов за голос, то контроль над управлением государством обойдется покупателю этих 2 миллионов голосов, в общей сложности в 400 миллионов. Он вложит 400 миллионов и получит прибыль в 8 миллиардов, благодаря получению доступа к бюджетным средствам. Это 20-кратная или 2000-процентная прибыль».

К выкладкам болгарских коллег стоит добавить и тот факт, что абсолютное большинство местных СМИ принадлежат крупным корпорациям и бизнесменам, и постоянно пользуется иностранными инвестициями, большей частью поступающим от различных фондов, вроде «Америка для Болгарии» и USAGM, ставших прикрытием для проведения информационных атак ГОСДЕПа США и американских спецслужб. Выделяемые этими фондами суммы, по данным, приводимым в болгарских СМИ, составляют сотни миллионов долларов!

Как утверждает то же издание pogled.info, «Решающим моментом для того, чтобы болгарские избиратели пришли к выводу о том, что голосовать бессмысленно, и «альтернативы нет», является трансляция «правильных новостей» в основных средствах массовой информации».

Действительно, в эфирах болгарского телевидения, постоянно мелькают одни и те же лица политиков евроатлантического толка. Те же, кто высказывает альтернативную точку зрения, как, например, представители движения «Возрождение», выступающее за выход страны из НАТО и отказ от бездумного расширения «евроинтеграции», оказываются за бортом информационного потока.

Кукловодам, управляющим Болгарией, совершенно не интересно, и более того – не нужно, мнение населения страны. Навязываемый болгарам тезис о «предрешенности» и «безальтернативности» выборов – главный стратегический план закулисных хозяев страны.