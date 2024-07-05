Как это понимать? Эксперты отреагировали на блиц-визит Орбана в Кремль

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл сегодня в Москву и провел трехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Визит навел переполох в Европе. Его поспешили осудить в своих соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц, а украинский МИД выразил возмущение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «ЕС исключает контакты с Путиным», а глава Европейского совета Шарль Мишель – что у Венгрии, нет полномочий на ведение диалога с Россией.

Диссонансом к этой коллективной истерике стало заявление генсекретаря НАТО о том, что визит с Альянсом согласован.

«Орбан, в отличие от уходящего в отставку Борреля, дееспособный политик. До того внешнюю политику ЕС не взяла в свои русофобские лапки Кая Каллас, Орбан в статусе премьера председательствующей в ЕС страны может делать практически всё, что хочет. Наблюдая за траекторией визитов Орбана за последние два месяца (май – в США, встреча с Трампом, и Китай, встреча с Си, июль – на Украину, встреча с Зеленским, и сегодняшний визит в Москву для встречи с Путиным), вполне можно предположить, что именно он и является тем переговорщиком, который согласовывает детали мирного плана в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон, который может быть реализован после прихода к власти в США Трампа», – написал в своем тг-канале политолог Юрий Баранчик.

«Орбан после разговора с Путиным становится как бы представителем Путина в мире Запада. Потому что после подробного обсуждения с Путиным Орбан будет лучше всех знать, как Путин видит переход к миру. На чем Путин будет жёстко настаивать и что готов уступить», – подтверждает его слова коллега Сергей Марков.

«Г-н Орбан возлагает надежды на возвращение в Белый дом (США) Дональда Трампа: венгерский премьер присягнул последнему недвусмысленно и заблаговременно. И потому надеется, что г-н Трамп даст ему неформальную доверенность на прекращение войны в Европе. И тогда: Будапештские соглашения – 2025 станут логическим развитием и финалом недоподписанных Стамбульских соглашений — 2022», – соглашается из-за границы иноагент Станислав Белковский.

По итогам продолжительной беседы в Кремле Путин заявил, что Россия против паузы в боевых действиях, добивается полного выполнения своего мирного плана. Только его реализация станет «полным и окончательным завершением конфликта на Украине». Речь идет о полном выводе ВСУ из ДРН, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Орбан констатировал, что Позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, но Венгрия все равно будет добиваться мира.

«Вряд ли Орбан действует сам по себе. Главным “советником” венгерского руководителя, скорее всего, выступает глубинный Лондон. Обеспокоенность, что киевский режим не выдерживает нарастающего давления России на фронте и напряжения в тылу, заставляет западных хозяев Зели искать варианты приемлемых для них остановки боевых действий и заключения перемирия. Вариант развития событий с финальным крушением Украины рассматривается как реальный, и сейчас главная задача его не допустить. Срочно необходимо перемирие с сохранением правящего режима и с минимальными территориальными потерями», – считает генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

Профессор Юридического института РУДН им. П.Лумумбы Дмитрий Евстафьев считает, что если мирные переговоры и начнутся, то не скоро.

«На самом деле процессы запущены очень значимые. На будущее. Повторюсь – сентябрь самое раннее. А то и 2025. Но, вот, “прогрева на переговоры” не вижу от слова совсем. Вижу прогрев – и не шуточный – на смену власти в Киеве. А приезжал Орбан себя спасать. Теперь его свалить будет гораздо сложнее. А убивать хлопотно. Ну и про бабки поговорить. Не бывает Орбана без разговора за бабки. И последнее. Кремль только за период СВО обжёгся на попытках доверенностей с Западом три раза. И, думаю, теперь всё будет “по предоплате”», – написал Евстафьев.

Венгерский журналист Немет Андраш считает, что визит Орбана в Москву является просто «троллингом» Евросоюза.

«Орбан хочет вставить «резиновую кость» в рот лидерам Брюсселя и политикам других стран-членов ЕС, так же, как он это сделал у себя дома. Пока Орбан троллит, вполне возможно, что он надеется: если не сейчас, то через несколько месяцев может начаться процесс, в конце которого он будет способен насладиться ролью «великого миротворца». Для этого Украине нужно потерпеть дальнейшие потери на фронтах, а Дональду Трампу — победить на президентских выборах в США в ноябре», – написал он.

«Все прощупывания на тему «давайте мириться» не стоят сейчас ломаного гроша. Для Запада даже принятие наших текущих условий будет признанием поражения, для нас мир на этих же условиях не гарантирует безопасности – никто не может обещать, что НАТО не попытается заново раскачать Украину, как минимум, в формате «большой Палестины». Эта война должна быть закончена – раз, и навсегда… так, чтобы у противника не оставалось ни шанса начать ее снова с этим же инструментом, когда «обстоятельства изменятся», – считает военкор Герман Кликовский.