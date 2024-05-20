«Как Ельцин» – Шендерович назвал Чубайса мессией
Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает «отца ваучера», экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса «фигурой мессианского масштаба» и «символом реформ».
Об этом он заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Популярная политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Чубайса и Ельцина были другие задачи. Это драматические судьбы. И дело не в залоговых аукционах. Чубайс, как и Ельцин, был человеком мессианского сознания. Была мессианская идея – что-то сделать с Россией, изменить, реформировать. И тот, и другой – потерпели поражение. Но и тот, и другой, если мы говорим о целеполагании, фигуры мессианского начала», – сказал Шендерович.
Он признался, что «был электоратом» Чубайса, но считает, что тот его «предал». При этом писатель осуждает политика вовсе не за варварскую приватизацию, хотя и признает, что она «проводилась плохо и точно нечестно, Чубайс ошибочно полагал, что можно было пожертвовать такими деталями как права человека и свобода прессы ради экономики».
Шендерович не может простить Чубайсу, что он молча уехал из России после начала СВО и пока не начал поливать грязью страну.
«Условное молчание Чубайса, недорефлексия, неготовность… Просто взял и ушел, замолчал. Если ты Чубайс, ты не имеешь права просто замолчать, просто выехать», – требовал Шендерович.
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