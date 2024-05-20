«Как Ельцин» – Шендерович назвал Чубайса мессией

Елена Острякова.  
20.05.2024 20:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 524
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, экстремизм


Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает «отца ваучера», экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса «фигурой мессианского масштаба» и «символом реформ».

Об этом он заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Популярная политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает «отца ваучера», экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса «фигурой мессианского масштаба»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У Чубайса и Ельцина были другие задачи. Это драматические судьбы. И дело не в залоговых аукционах. Чубайс, как и Ельцин, был человеком мессианского сознания. Была мессианская идея – что-то сделать с Россией, изменить, реформировать. И тот, и другой – потерпели поражение. Но и тот, и другой, если мы говорим о целеполагании, фигуры мессианского начала», – сказал Шендерович.

Он признался, что «был электоратом» Чубайса, но считает, что тот его «предал». При этом писатель осуждает политика вовсе не за варварскую приватизацию, хотя и признает, что она «проводилась плохо и точно нечестно, Чубайс ошибочно полагал, что можно было пожертвовать такими деталями как права человека и свобода прессы ради экономики».

Шендерович не может простить Чубайсу, что он молча уехал из России после начала СВО и пока не начал поливать грязью страну.

«Условное молчание Чубайса, недорефлексия, неготовность… Просто взял и ушел, замолчал. Если ты Чубайс, ты не имеешь права просто замолчать, просто выехать», – требовал Шендерович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть