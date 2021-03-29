Как Ельцина напугали фейковой войной с Украиной

29.03.2021, Киев, Игорь Петров

В противостоянии с Верховным Советом РСФСР в 1993 году президент России Борис Ельцин использовал фейковое заявление о том, что объявление Севастополя российским приведет к войне с Украиной.

Об этом советник секретаря СНБО Украины Павел Жовниренко рассказал в эфире UKRLIFE.TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я тогда был помощником главы комиссии при комитете по иностранным делам Верховной Рады Украины Дмитрия Павличко. Российский Верховный Совет проголосовал за российский статус города Севастополя. Это была пятница, я сижу на телефоне, вечер, никого нет. Звонок – одна из западных радиостанций: «Вот принято такое решение». Я это только услышал. Просят Павлычко, я говорю что его нет.

«А кто заместитель?» – «Заместителя нет» – «Может, депутаты?» – «Нет» – «А вы?» – «Помощник» – «А можете прокомментировать?». Я говорю что комментировать не могу, у меня таких полномочий нет. «Хорошо, а если мы скажем, что вы работник комиссии при Комитете, который пожелал остаться неназванным?» Я говорю, что это нормальный вариант. И я сказал, что это – однозначно объявление войны.

Я прихожу домой и слушаю это радио: «Это – однозначно объявление войны, сказал представитель комиссии, который пожелал остаться неназванным». Другая радиостанция: «Глава комиссии комитета по иностранным делам сказал, что это объявление войны», «глава комиссии Павлычко сказал, что это объявление войны».

На следующий день я слушаю это сообщения о ситуации с объявлением войны. Ельцин был где-то в Сибири в это время, и у него было противостояние с Верховным советом, а тот объявляет Севастополь российским городом. И Ельцин говорит: «Ну что ж теперь нам, с Украиной воевать, что ли? Что они там делают, этот Верховный совет?»

Такая реакция Ельцина была. И после этого было заседание президиума, и Павлычко приходит и говорит: «Слушай, а когда это я вчера говорил про объявление войны?» – «Ну, Дмитрий Васильевич, день тяжелый, все крутилось и прочее», – сказал Жовниренко.