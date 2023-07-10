Как еврей – я имею право сказать это о Зеленском

«Революции делают Троцкие, а по счетам платят Бронштейны», – сказал в 20-х годах Льву Троцкому главный раввин Москвы Яков Мазе. Эти слова можно с полным основанием отнести к тому, что сегодня творит единоплеменник и один из последователей Троцкого в деле сокрушения исторической Руси и погрома Православной Церкви – Владимир Зеленский.

Ни в коей мере не хочу защищать предшественника Троцкого на посту главы страны «404» Петра Порошенко, но его совершенно напрасно называли «Вальцманом». Порошенко – идейный украинский националист, откуда исходит и его русофобия, и его триада «Церковь – язык – армия». Но при этом у Петра Алексеевича никогда не поднялась бы рука громить Киево-Печерскую Лавру, отдавать мощи святых в Европу или переводить церковный календарь на григорианский стиль. Потому что для него святые Лавры – это украинские святые, а церковный календарь связан с традицией его народа.

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Зеленского, шута еврейского происхождения, ничего не связывало ни с общерусской, ни с украинской национальной традицией. Вся его матрица жизненных ценностей укладывается в три понятия: деньги, власть и земная слава. Ради этого клоун, играющий пенисом на рояле, готов переступить через что угодно, в том числе память о своём собственном деде – ветеране войны. Он никогда не был ни идейным украинским националистом, ни идейным русофобом. Он просто знает, что за эти два товара глобальная элита щедро платит. Зеленский настолько органично вошёл в образ защитника западной цивилизации от варварской России, что готов переступить через что угодно. В том числе через многовековую традицию той земли, руководство которой он осуществляет.

Зеленскому плевать на религиозные традиции православного большинства жителей Киева, Полтавы, Чернигова, Харькова или Винницы. Его мало волнует, сколько веков предки этих людей отмечали Рождество, Крещение, Сретение, Успение или Покров по юлианскому календарю, не говоря уже о днях памяти святых угодников. Это всё должно быть попрано и забыто во имя уничтожения Русского мира, «окончательного решения русского вопроса». Должно быть похоронено и предано забвению само слово «Русь» и память о Киеве как о матери городов русских. В какой части мира русские ни жили, им должно быть нанесено такое оскорбление, которое навеки отложится психологической травмой на исторической памяти русского народа.

В русском языке есть выражение – «ходячее пособие для антисемитов». Под этим выражением понимается еврей, который воплощает в себе все самые неприглядные анекдотические качества, приписываемые представителям этого народа. Зеленский, являясь наиболее характерным воплощением этого «ходячего пособия», далеко не одинок. Достаточно взглянуть на поименный список участников многочисленных «форумов свободной России», как перед нами встают образы, сошедшие со страниц бессмертных и крайне актуальных сегодня творений выдающегося русского мыслителя Игоря Ростиславовича Шафаревича. Мне больно об этом писать, потому что я сам плоть от плоти еврейского народа. И все эти твари (у меня никогда не повернётся язык назвать их людьми) своими действиями бросают тень на миллионы честных и достойных евреев.

Искренне верю и надеюсь, что в России, в её православной и патриотической среде не поднимется шквал антисемитизма. Зеленский, Шендерович, Ходорковский, Каспаров и им подобные – всего лишь трансляторы тысячелетней традиции русофобии, имеющей корни на Западе. Они могли восторгаться глупой фанаберией Горбачёва, забавляться пьяными выходками Ельцина, воспринимать как экзотику гульбища «новых русских» в Куршавеле, но они никогда не смирятся с существованием самобытной, сильной и влиятельной России.

Сегодня становится совершенно понятно, во имя каких целей проводится специальная военная операция. Во имя того, чтобы спасти от поругания как можно больше православных храмов, защитить священников, монахов и прихожан. Во имя того, чтобы спасти и восстановить памятники эпохе Великой Отечественной войны, завершить так и не доведённое до конца дело наших отцов, дедов и прадедов по искоренению бандеровщины в послевоенный период. Защитить от расправы русских учителей, детей, их родителей, и всех, кто хочет говорить и думать на русском языке, чтить историю своего большого Отечества. Спасти из плена тысячи политзаключённых, подвергающихся мучениям за неправильную позицию.

Мы противостоим нелюдям, с которыми невозможны никакие компромиссы, ни в политической, ни в церковной сферах. Мы пожинаем плоды дефицита политической воли в кремлёвских кабинетах, боязни произнести словосочетание «священная война» и провести полноценную мобилизацию, стремления выползти в тот старый мир, который предшествовал 24 февраля 2022 года. Именно по этой причине не только Киево-Печерская и Почаевская, но и Святогорская Лавра до сих пор не под защитой русских солдат.

Русская Православная Церковь пожинает плоды многолетней игры в проект «полуавтокефальной УПЦ». Нынешний погром Православия на Украине – личное фиаско всех тех, кто этот проект столь долгие годы крышевал в синодальных отделах Московской Патриархии, кто давал зелёный свет карьере таких отпетых негодяев, как архимандрит Кирилл (Говорун) или Сергей Чапнин. Мы платим слишком дорогую цену за наше малодушие, за стремление свернуть с избранного пути, за желание «порешать» и «договориться».

Одна из заповедей Моисея в ветхозаветной книге Второзаконие гласит: «Помни, как поступил с тобою Амалик» (Вт. 25:17). Речь идёт об амаликитянах, ударивших в спину евреям на пути из Египта, и избивших всех ослабевших. «Изгладь память Амалика из поднебесной, не забудь» (Вт. 25:19) – говорит Священное Писание. То, что происходит сегодня в стенах Киево-Печерской Лавры, должно остаться вечным напоминанием о том, что, претендуя на цивилизационную миссию, нельзя являть свою кротость, которая всегда интерпретируется как слабость и безволие.

Важно понять: если Зеленский и его подручные пройдут дальше, они устроят такую же вакханалию в каждом захваченном ими российском городе, в каждом православном храме. С ними невозможно вступать в переговоры иначе, чем это сделал ловчий в басне Крылова «Волк на псарне»:

«С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой».

«Ты сер, а я, приятель, сед» – это единственный допустимый способ ведения переговоров с западными «партнёрами».