Как евроинтеграция убила молдавскую железную дорогу

11.02.2021, Кишинев, Светлана Бойко

С приходом евроинтеграции в Молдову госпредприятия в новостях стали упоминаться лишь как объекты хищений, мошенничества и криминальных схем. Не стало исключением и ГП Железные дороги Молдовы. Сегодня это убыточное предприятие с долгами по заработной плате, исчисляющимися в миллионах и на пути к приватизации. ПолитНавигатор изучил, как некогда процветающая компания оказалась одной ногой в могиле.

Забастовки и пожары

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Госпредприятие «Железные дороги Молдовы» переживает сейчас нелёгкие времена. Международные перевозки, включая прибыльные маршруты Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и ряд других прекратились весной прошлого года из-за пандемии. В настоящее время в Молдове ходят лишь три пригородных поезда – Кишинев-Унгены, Кишинев-Бендеры и Бельцы-Окница. С 12 февраля ЖДМ полностью приостановит движение всех местных и пригородных поездов в Республике Молдова. Таким образом, весь подвижный состав компании попросту встанет.

На заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам решение о тотальной остановке руководство компании объяснило устареванием техники, что само по себе превратилось в угрозу для безопасности пассажиров. В прошлом году, например, составы неоднократно возгорались. Денег на новые локомотивы и поезда у предприятия нет.

Нет их, впрочем, и на выплату заработной платы рядовому персоналу стратегического предприятия. Сейчас на государственном предприятии работают около 6,8 тыс. человек. Сотрудники ЖДМ, за исключением проводников с машинистами, не получали зарплату уже более полугода. Общая сумма задолженности составила больше 52 млн леев (3 млн долларов США). В декабре 2020 года сотрудники ЖДМ вышли на протест, так как не получали зарплату более трех месяцев.

Евроинтеграция через банкротство

Путь Железных дорог Молдовы в пучину банкротства начался с 2009 года, когда к власти в стране пришел первый Альянс за евроинтеграцию АЕИ-1. За склонность к разбазариванию государственной собственности и разворовыванию бюджетных денег под предлогом реформ и европейских инноваций граждане прозвали эту и последующие коалиции Альянсами за Евро.

По внутреннему соглашению АЕИ-1 контроль над стратегическим предприятием ЖДМ получила Либеральная партия, выступающая за роспуск молдавского государства и присоединение к Румынии. По партийной квоте министром транспорта и дорожной инфраструктуры стал либерал Анатол Шалару, по образованию – ветеринар. Свою министерско-ветеринарскую деятельность он начал с обрезания – бюджетов госпредприятиям. Эти решения Шалару назвал «реформами».

Анатол Шалару.

Одним из первых пострадало ГП Железные дороги Молдовы. Государство перестало субсидировать местные и пригородные маршруты. При этом прекратить движение поездов по этим направлениям предприятие не могло, поскольку они относятся к социально ориентированным. Так на ЖДМ повисло бремя с каждым годом увеличивающихся убытков. Зато Шалару с большой помпой запустил пассажирский поезд «Унири» Кишинев-Яссы: в честь ожидаемого либералами воссоединения Молдовы с Румынией. Жест был больше для пиара, потому что этот рейс едва-едва способен себя окупать.

Возглавлявший ЖДМ во время нахождения у власти Партии коммунистов Мирон Гагауз обвинял Анатола Шалару в банкротстве компании. По приведенным экс-директором данным, за 2012 г. ни один тепловоз не был подвергнут κапитальному ремοнту, как и большинство грузοвых вагοнов. Евроинтеграторы закрыли ремοнтные линии в Кишинёвском вагοнном депо, а все ремонтные работы перевели на румынский завод Remar. По совершенно понятному стечению обстоятельств Шалару в свое время назначил главой ЖДМ бывшего инженера этого румынского предприятия Виталия Струнэ. При этом первый же модернизированный в Румынии поезд сломался меньше, чем через месяц.

Какое-то время предприятию удавалось балансировать благодаря прибыли от международных пассажирских и грузовых перевозок. Однако с наступлением пандемии коронавируса международные пассажирские перевозки руководство ЖДМ вынуждено было прекратить.

К этому времени Шалару уже не был министром транспорта, хотя впоследствии успел какое-то время лично поруководить компанией. Однако его усилия по уничтожению некогда одного из самых прибыльных госпредприятий страны уже принесли свои плоды.

Атака на поезда

Счетная палата провела аудит по итогам управления министра-ветеринара и выявила случаи отмывания денег в ЖДМ. Так, при строительстве новой ветки Кагул—Джурджулешты ущерб бюджету составил 21 миллион леев. При закупке запасных частей для ремонта вагонов и сдаче их в аренду – 46 миллионов леев.

Хищения на госпредприятии не закончились после ухода Шалару. У власти в стране оставались проевропейцы, поставившие во главу угла реформы через приватизацию. Для этого, как оказалось, они последовательно банкротили Железные дороги Молдовы. Так в 2018-2019 годах ЖДМ продала более 66 тыс. тонн черных металлов без согласования и решения Совета директоров. Кроме того, колеса и другие изделия из черных металлов на сумму 168 млн леев (около $10 млн) были разобраны, опять же без согласия Совета директоров, что создало риски кражи.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый также припомнил, что служба информации и безопасность (СИБ) в 2019 году предупреждала ещё действующего президента Игоря Додона и министра финансов Иона Кику о многомиллионных хищениях на «Железных дорогах Молдовы». Но, к сожалению, по словам политика, «вместо пресечения преступлений, власти заменили руководство ЖДМ на «своих людей».

Ренато Усатый.

Усатый считает, что в докладной записке СИБ описываются криминальные схемы, в результате которых ЖДМ оказалась в плачевном состоянии. Там перечислены компании, имена их владельцев и бенефициаров, у которых дорога «закупала запчасти, ГСМ с повышением цены на 200-300%».

Наличие таких криминальных схем и хищений в стратегическом госпредприятии страны, наглядно демонстрирует всю «прелесть» курса за евроинтеграцию. Некогда прибыльное предприятие «Железные дороги Молдовы» находится на грани банкротства, а тысячи людей могут остаться без работы.