Как Франция и Германия вынуждают Сербию ввести санкции против России

09.10.2022  01:29 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сербия


Нынешнее правительство Сербии не будет вводить санкции против России, но реальность может измениться.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации 8 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее правительство Сербии не будет вводить санкции против России, но реальность может измениться. Об...

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По словам Александра Вучича, представители ЕС, Франции и Германии призвали Сербию определиться, с какой «стороны занавеса» между Россией и ЕС она находится – «там, где экономика исчезает, или там, где находятся они – на стороне успеха».

«Мы продолжим нашу политику в отношении России до момента, пока ущерб не станет больше пользы, пока мы не будем вынуждены принять другую реальность. Насчет введения санкций против России у нас в данный момент нет консенсуса. Возможно, другое решение примет будущее правительство, но сейчас этого нет», – заявил президент Сербии Александр Вучич.

При этом опрос общественного мнения о национальных интересах Сербии, проведенный факультетом политических наук Белградского университета, показал, что большинство респондентов против введения санкций в отношении России. 81% опрошенных считает, что Сербия не должна вводить санкции в отношении России, 12% не смогли ответить, а 8% считают, что санкции следует ввести. Результаты исследования были опубликованы 8 октября.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на недавней встрече лидеров стран Западных Балкан и высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Бореля прямо в лицо президенту Сербии несколько раз был поставлен вопрос – когда его страна введет санкции против России.

 

 

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