«Как ФРГ и ГДР»: украинский политолог не исключает раздел страны

Анатолий Лапин.  
29.08.2024 11:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 831
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Ситуация на Украине может пойти по сценарию раздела страны на зоны оккупации, как это было в случае с ФРГ и ГДР. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, эксперт не исключает, что такой раздел может произойти и без вмешательства со стороны России.

Ситуация на Украине может пойти по сценарию раздела страны на зоны оккупации, как это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У нас уже не та ситуация, потому что часть Украины на сегодняшний день аннексирована – что делить и зачем делить? Исключать такой вариант точно не следует, но это станет следствием, скорее всего, не столько войны России, вторжения России, сколько целого ряда внутренних катаклизмов. Не дай бог, чтобы эти внутренние катаклизмы стали реальностью. Но такой вариант исключать не стоит, не стоит исключать и разного рода катастрофических вариантов для государственности», – заявил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть