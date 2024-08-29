«Как ФРГ и ГДР»: украинский политолог не исключает раздел страны

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Ситуация на Украине может пойти по сценарию раздела страны на зоны оккупации, как это было в случае с ФРГ и ГДР. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, эксперт не исключает, что такой раздел может произойти и без вмешательства со стороны России.

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«У нас уже не та ситуация, потому что часть Украины на сегодняшний день аннексирована – что делить и зачем делить? Исключать такой вариант точно не следует, но это станет следствием, скорее всего, не столько войны России, вторжения России, сколько целого ряда внутренних катаклизмов. Не дай бог, чтобы эти внутренние катаклизмы стали реальностью. Но такой вариант исключать не стоит, не стоит исключать и разного рода катастрофических вариантов для государственности», – заявил Бондаренко.