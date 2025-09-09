«Как фюрер»: Зеленский собрался забрать за собой в могилу половину страны

Зеленский как Гитлер, готов продолжать войну даже если убьют половину населения его страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов (в России объявлен в розыск за призывы на Евромайдане подрывать идущие через Украину газопроводы), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока война не закончена – мы не проиграли. Даже если убьют половину населения, для Зеленского это не будет поражением. И нам есть чем гордиться, потому что мы за выживание. Выжили, правда, половина, но мы бьёмся за выживание, а не за жизнь.

Если бы Зеленский год назад начал говорить, что для нас главное не территории, а жизни людей, его желание жить здесь – тогда возникли бы комбинации, в том числе с уступками», – сказал Балашов.

«Но идёт речь о выживании. Можно вспомнить гитлеровскую Германию – в последний год войны все уже понимали, что Германия проиграет, но фюрер выживал аж до бункера, пока не начало греметь над головой. Это было выживание.

И когда такой человек, как президент, заявляет, что поражение зафиксировано – вспоминайте Наполеона. Он тоже так говорил, и он губил войска. Потому что для него война не заканчивалась, пока продолжается битва. Вот и у нас продолжается битва», – резюмировал он.

