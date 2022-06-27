Как гауляйтер замалчивает бомбежки Одессы

Каждый раз, когда в Одессе раздается взрыв, кажется, что «этот, последний, был самый сильный». Потому что взрывы все ближе. Потому что к взрывам нельзя привыкнуть. И каждый раз люди не понимают — что это и где. Ведь прошедшие через разрушения бедолаги знают — стоит выложить в соцсети фото выбитых окон, примчатся не добрые самаритяне, а эсбэушники с запугиваниями: «Ты что, коллаборант? Почему показываешь врагу, как героически ПВО ракету над твоим домом сбила?».

26 июня в 16.20 город сотрясли два мощнейших взрыва. Во всем центре задрожали дома, как при землетрясении, и завыли сигнализации машин. Однако «срочная» сводка о случившемся подоспела только через два с половиной часа. По сообщению оперативного командования «Юг», «под прикрытием грозы русня атаковала территорию Одесской области двумя противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпустив их из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории временно оккупированного Крыма. Обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе».

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«На подлете» — запомним это и перейдем к обращению главы Одесской военной администрации Максима Марченко. А он ежевечерне обращается к одесситам с докладом о военной обстановке в городе и области. Давай же, дай гауляйтер, дай нюансов! Ведь после взрывов люди в панике повыбегали из домов, потому что подумали, что прилет случился по соседству, настолько страшные и пронизывающие были звуки. Однако что сделал этот циничный понаех вместо того, чтобы рассказать подробности? А он решил поведать лирический рассказ о том, как «проклятые орки» сочинили о нем фейк.

«Недоумки-оккупанты придумали историю о торговле оружием с африканскими странами. Тут все — британская разведка, боевики исламского государства и одесские контрабандисты. А главным над всем этим поставили меня. Очень интересная история, можно снять кино. Но если бы я и занимался поставками оружия, то только для вооруженных сил Украины, и чтобы уничтожать как можно больше оккупантов».

Хе-хе, то есть, в общем, факта не отрицал. А перепугался и в столь ответственный момент стал оправдываться потому, что попросту продает это оружие? Своим же побратимам. Во время военного положения.

К слову, ранее даже лояльные к Марченко упоротые (а других нет) СМИ обвиняли его в торговле гуманитаркой, писали, что даже корма для животных, которые завозили вагонами, чтобы бесплатно раздавать зоозащитникам — и те он умудрился спереть.

Однако давайте так — допустим, «проклятые орки» таки клевещут, представим, что по украинским канонам Марченко, бывший командир карательного батальона «Айдар» — кристально честный человек, то есть убежденный нацист и убийца, оружием не торгует, а только стреляет из него. И все они там такие честные в военном командовании. Но если так, то почему наврали, что два мощных взрыва, от которых содрогнулся весь город, прогремел вовсе не в Одессе, а «на подлете» к ней (помните?). И сами же сдуру, по своему недоумию, тут же выложили фото осколков сбитых ракет на старинной брусчатке, которая свойственна для центра, Пушкинской, например, Дерибасовской или Французского бульвара. Фото, правда, были тут же удалены, а вместо них выставлены другие — уже на современной брусчатке (смекалка зашкаливает), которой Труханов обложил весь город. Но город, а не «подлеты» к нему.

Да и гадать уже не о чем — у людей уже лопнуло терпение, и сотни одесситов написали в соцсетях, что ракеты были сбиты аккурат над Соборной площадью, у памятника графу Воронцову и Спасо-Преображенского собора. Чего церемониться — все равно это все русское, не жалко. И чудом… чудом никто не пострадал.

В общем, тут есть, о чем подумать. Главное, о том, сколько можно от самих одесситов скрывать, что ПВО работает над жилыми домами и улицами? И минами, главное, кто все побережье унавозил — Путин?