Как Германия и Израиль отреагируют на «год УПА» во Львовской области

10.10.2021 12:31 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Жителей Западной Европы держат в абсолютном информационном вакууме относительно вопиющих фактов возрождения и реабилитации нацизма на Украине и в странах Балтии.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор канала напомнила информацию, что Львовский облсовет провозгласил 2022 год «годом УПА».

«Как вы думаете, Германия и Израиль обратят на это внимание?» – спросила ведущая.

«СМИ уже годами о таки вещах вообще не пишут, поэтому общество не знает. Но кому нужно, кому важно, особенно в Израиле, конечно, замечают. И Украина таким своим поведением и такими более чем символическими жестами друзей себе не приобретает в этом мире. Но поскольку, с сегодняшней точки зрения, многие элиты Запада признают Украину как «жертву России», на все эти погрешности, даже тяжёлые погрешности, которые происходят во внутренней политике Украины, готовы закрывать глаза», – заявил Рар.

«Даже украинцы обращают внимание, что Европа не видит, не хочет замечать по каким-то причинам то, что происходит на Украине, закрывает на многое глаза, хотя можно бы давно было поставить на место», – отметила модератор.

«Ну, извините, закрывают глаза на марши СС в Латвии и всей Прибалтике, закрывают на очень многое глаза, – ответил политолог. – Когда спрашиваешь здесь людей, большинство в Германии или Западной Европе этого не знают. Они говорят: «У нас в газетах этого не пишут, это не наши нарративы, неужели это так? Да? А мы не видели ничего. Нет в наших передачах ни слова о каких-то маршах националистов в Украине. Мы где-то слышали это от каких-то людей, но считаем, что это российская пропаганда». «Предпочитает игнорировать эту тему Европарламент, который под влиянием восточноевропейских стран постоянно пытается поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, между сталинизмом и гитлеризмом – вот он должен бы был заняться этими моральными вопросами на территории ОБСЕ, но он этого не делает. Потому что там под влиянием определённых стран, где действительно процветает идеология, которую нужно очень осторожно описывать, мне она непонятно, как она могла возникнуть, но она возникла. Направленная, в первую очередь против советского прошлого, против России сегодняшней, попытка лишить Россию влияния в Европе – это за этим всё стоит. Переписывание истории под аплодисменты здешних университетов и институтов, которые по идеологическим соображениям считают, что нужно всё пересмотреть. Плохо всё это, это ведёт нас к разъединению», – подытожил Александр Рар.