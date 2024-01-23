«Как Гитлер в последние дни» – американец в ужасе от украинской мобилизации
Даже переодевание в женщин и стариков не спасает украинских мужчин от могилизации.
Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока украинцы не начали хватать женщин, некоторые украинские парни решили переодеться женщинами, хотя не являются трансгендерами. Они просто придумали такой способ замаскироваться. Другие переодеваются пожилыми джентльменами.
Хотя проблема в том, что украинцы сейчас хватают и стариков. Так что, если бы мы с тобой гуляли там по улицам, они скорее всего схватили бы нас, и не успеешь оглянуться, как окажешься на передовой», – сказал Джонсон.
«Так не действует побеждающая страна. Такое происходит, когда ты проигрываешь. Это напоминает Гитлера в последние дни, когда он начал набирать мальчиков четырнадцати лет и семидесятигодовалых мужчин, и гнал их на русские танки. Это было бесполезное занятие», – подытожил он.
Спасибо!
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