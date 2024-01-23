«Как Гитлер в последние дни» – американец в ужасе от украинской мобилизации

Константин Серпилин.  
23.01.2024 22:52
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Даже переодевание в женщин и стариков не спасает украинских мужчин от могилизации.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже переодевание в женщин и стариков не спасает украинских мужчин от могилизации. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Пока украинцы не начали хватать женщин, некоторые украинские парни решили переодеться женщинами, хотя не являются трансгендерами. Они просто придумали такой способ замаскироваться. Другие переодеваются пожилыми джентльменами.

Хотя проблема в том, что украинцы сейчас хватают и стариков. Так что, если бы мы с тобой гуляли там по улицам, они скорее всего схватили бы нас, и не успеешь оглянуться, как окажешься на передовой», – сказал Джонсон.

«Так не действует побеждающая страна. Такое происходит, когда ты проигрываешь. Это напоминает Гитлера в последние дни, когда он начал набирать мальчиков четырнадцати лет и семидесятигодовалых мужчин, и гнал их на русские танки. Это было бесполезное занятие», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть