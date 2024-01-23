Даже переодевание в женщин и стариков не спасает украинских мужчин от могилизации.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока украинцы не начали хватать женщин, некоторые украинские парни решили переодеться женщинами, хотя не являются трансгендерами. Они просто придумали такой способ замаскироваться. Другие переодеваются пожилыми джентльменами.

Хотя проблема в том, что украинцы сейчас хватают и стариков. Так что, если бы мы с тобой гуляли там по улицам, они скорее всего схватили бы нас, и не успеешь оглянуться, как окажешься на передовой», – сказал Джонсон.