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08.05.2021
 
Авторская колонка, Азербайджан, Грузия, Дзен, Кавказ, Колониальная демократия, Политика, Россия, СССР, США, Турция
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Как грузинский премьер Гарибашвили станцевал в Баку под чужую дудку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне побывал в Баку по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева....

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне побывал в Баку по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева. Это первый официальный визит грузинского премьера после назначения на должность. Переговоры проходили на фоне политических разногласий двух стран.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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Еще во времена Михаила Саакашвили была озвучена идея объединения Грузии и Азербайджана в конфедерацию (считай – чтобы затем вместе оказаться под флагом Турции).  Конечно, и в Тбилиси, да и в самом Баку есть немало противников этого прожекта. Сейчас он выглядит абсолютно нереальным, учитывая накопившиеся проблемы в двухсторонних отношениях.

Одна из самых болезненных тем – судьба монастырского комплекса Давид Гареджи.  В советские времена его земли входили в состав территории Грузинской ССР. Но в период правления Саакашвили азербайджанцы подкупили комиссию и изменили карты. В итоге часть комплекса была передана Азербайджану. В прошлом  году в Тбилиси начались разбирательства, возбудили уголовное дело, виновных осудили.

По так называемому «делу картографов» проходили высокопоставленные чиновники МИД, МВД и Пограничного департамента – всего 8 человек. Тбилисский городской суд, учитывая тяжесть  преступления, дал виновным достаточно солидные сроки заключения. Однако спустя несколько месяцев под давлением Анкары, Баку и саакашистов власти Грузии были вынуждены помиловать осужденных.

Еще одна болевая точка – экономическая экспансия. При Саакашвили азербайджанская нефтяная  компания «Socar», которая принадлежит семье Алиева,  стала владеть большей частью стратегических объектов Грузии.

С 90-х годов присутствует  серьезная проблема ущемления прав этнических грузин, проживающих на территории Азербайджана, – автохтонного населения Кахи и Закатала. Здесь в плачевном состоянии находятся грузинские храмы, часто фиксируются факты осквернения, Грузинской Церкви не дают возможность проводить богослужения.


И это происходит тогда, когда в  самой Грузии число этнических азербайджанцев превышает 350 тысяч человек. А число этнических турок — 120 тысяч человек. За последние 10 лет демографический рост азербайджанского населения в Грузии составляет 70% . Турок — 55%. А вот в Азербайджане за последние 30 лет число этнических грузин уменьшилось на целых 90% . Из 30 000 этнических грузин (автохтонное население) осталось всего лишь 4600 человек!

В Грузии функционирует 68 азербайджанских мечетей и медресе шиитского толка. А вот азербайджанские власти, фактически, уничтожили древние грузинские храмы на территории исторического Герети, грузинским священникам не даётся права на богослужения в Кахи, Белаканах и Закаталах.

В Грузии функционирует 280 азербайджанских школ.  В Азербайджане нет ни одной грузинской школы! В Грузии функционируют 3 азербайджанских театра, 4 музея и 5 культурных центров. В Азербайджане нет ни одного грузинского театра, ни одного центра, ни одного музея.

Этнические азербайджанцы, проживающие на территории Грузии, свободно могут носить азербайджанские имена и фамилии, а также исповедовать ислам.  Этнические грузины, проживающие на своей исторической земле в Азербайджане, становятся изгоями, власти Азербайджана притесняют их по этническому и религиозному признакам. Грузины в Азербайджане не имеют права носить грузинские имена-фамилии, а также исповедовать христианство.

Впрочем, ничего из этого Гарибашвили не рискнул публично высказать в Баку. В присутствии журналистов Гарибашвили и Алиев излучали дружелюбие. «Я горжусь, что Азербайджан уже много лет на первом месте среди стран – инвесторов Грузии», – сказал Алиев. Грузинский премьер в ответ изобразил радость иметь такого соседа и пригласил Алиева посетить Тбилиси.

В чем же причина нерешительности Гарибашвили? На грузино–азербайджанские отношения сильно влияет  Анкара, которая после  демонстрации  своей силы в Карабахе еще больше  прямого давления оказывает и на Тбилиси.

А Грузия экономически слишком сильно привязана  к Баку и Анкаре (в основном энергетическими проектами транспортировки азербайджанских ресурсов туркам по трубе через грузинскую территорию).

Вот так Тбилиси остается по горло с нерешенными проблемами, с печальным политическим наследием Саакашвили и по-прежнему танцующим под чужую дудку.

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