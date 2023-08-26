Как и кто хайповал на смерти Пригожина в Белоруссии

Деятельность ЧВК Вагнера и раньше была в Белоруссии в фокусе внимания, а уж после июньского неудавшегося мятежа, переговоров Пригожина с Лукашенко и передислокации вагнеровцев в Осиповичский район стала, пожалуй, самой обсуждаемой темой. Поэтому и гибель Пригожина сотоварищи в авиакатастрофе под Тверью белорусское общество всколыхнула не меньше, чем российское. Вот только в самой реакции имеются и свои местные нюансы.

Лукашенко выдержал двухдневную паузу, выступая перед журналистами, сказал, что «Вагнер» в Белоруссии жил, жив и будет жить, и для него даже ремонтируют казарму. Подтвердил он и то, что в Белоруссии будет только база для бойцов, а воевать они будут в Африке. Не забыл он и выставить в лучшем свете самого себя, вспомнив, как во время визита в Эмираты к нему поступила очень серьезная информация «от источников, глубже которых не бывает» о готовящемся покушении на Пригожина, которую он тут же через российского посла в этой стране передал Путину. Правда, в ОАЭ Батька гостил в конце января, так что вряд ли речь шла именно о подготовке к именно этому покушению. Госпропаганда не оригинальничает и в целом поддерживает официальную российскую точку зрения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

С ябатьками и пророссийской частью белорусского общества уже сложнее. Пригожину и его бойцам эти люди симпатизировали даже больше, чем сами россияне. Даже симпатизируя России, они живут в другом государстве и поэтому героизм в Артемовске они воспринимают, как общую гордость, а июньский мятеж – уже отстраненно, как беду, пусть близкой и дружественной, но чужой страны. Не секрет, что белорусская госпропаганда давно уже говорит о проблемах России больше, чем о ее успехах. Так стоит ли удивляться тому, что манипулятивные вбросы про месть Путина и скорый новый «поход справедливости», который может смести действующую российскую власть, подхватило немало знакомых. Местные либералы и националисты говорили примерно то же самое, хотя и другими словами. Тот случай, когда единодушие политических оппонентов четко показывает, кому оно выгодно.

Это все – отголоски информационных атак на российском направлении, но были и свои, эксклюзивные вбросы, предназначенные, в первую очередь, для атак на белорусское информационное пространство.

Главный такой вброс – то, что Лукашенко, якобы, предал Пригожина, дав ему свои гарантии, но не сдержав своего слова. Если вдуматься, обвинения выглядит абсурдно. Как Лукашенко мог обеспечивать ему безопасность в небе над Тверью? Предоставить для сопровождения самолета пару истребителей ВВС РБ? Отрядить телохранителей из собственной службы безопасности, а контроль за наличием взрывчатки в самолете взвалить на сотрудников белорусского КГБ? Вообще-то, это нарушение суверенитета России, и на такое ни одна из сторон пойти бы не смогла. Да и ЧВК Вагнера – это не институт благородных девиц. Они в состоянии не только постоять за себя, но и научить тому, как это сделать, белорусских силовиков. Чем, собственно, и занимается в Осиповичском районе.

Несмотря на очевидную бредовость, поддержали эту версию очень многие. Были и те, кто подошел к раскрытию темы творчески и пошел дальше. Если уж куча людей обсуждает какую-то экстренную встречу командиров, на которой вот-вот будет объявлено о новом «походе справедливости» на Москву, который теперь уже поддержит теперь и российская армия, почему бы не переработать это под местный колорит? Так и заговорили про поход обиженных за «предательство» бойцов на Минск. А почему бы и нет? Тут и ехать ближе (80 километров от деревни Цель до Минска – это не 1000 от Ростова до Москвы) и защита попроще. Подобные сценарии я в сети тоже видел и то, что несколько тысяч слабовооруженных мужиков имеют шансы захватить Минск примерно такие же, как и Варшаву с Жешувом, авторов вбросов не напрягает. Самые креативные (причем не безымянные писаки», а российский BRIEF с полумиллионной аудиторией) даже назвали фамилию сменщика «делегитимизированного» смертью Пригожина Лукашенко. – давно потерявшего интерес к белорусской политике и спокойно работающего в российском «Сибуглемете» белорусского премьера Андрея Кобякова.

Еще один популярный белорусский вброс – про то, что вагнеровцы начали покидать республику. Этот, вроде, не выглядит таким уж безумным – сам Пригожин не раз говорил, что в Белоруссии не задержится, а на днях и вовсе появился в африканском антураже. Учитывая геополитическую обстановку, гоняя нехороших людей по саванне, вагнеровцы принесут больше пользы своей стране, чем отдыхая в белорусской деревне Цель. Вот только авторы вброса опять переборщили. Подвели подробности про военно-транспортный самолет, который приземлился для их эвакуации в Мачулищах. При этом сам самолет вылетел, похоже, еще тогда, когда Пригожин был жив. Да и одного самолета маловато будет, не проще ли автоколоннами, как и приехали? Впрочем, авторов подвело не отсутствие логики, а невнимательность и неумение работать с фотошопом. Снимок с, якобы, полупустым лагерем был сделан 23 июля, в нем лишь заменили семерку на восьмерку.

Уж не знаю, кто делал все эти фейки – ЦИПсО, англосаксы или сами змагары, но получилось крайне топорно. Безусловным чемпионом по уровню абсурда оказался Сергей Бульба, который еще в 90-х создал экстремистский «Белый легион», а сейчас занимает заметное место в иерархии белорусских боевиков на Украине и считается в змагарской среде неплохим аналитиком. Этот договорился до того, что еще 5 дней назад тело Пригожина расчленили и сожгли. Хорошо, хоть не съели.

В общем, хайпануть на костях Пригожина успели многие. Был бы повод. Накал информационной войны нарастает и многие уже явно на ней перегорели.