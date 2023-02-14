Как и почему российские СМИ перестали упоминать ЧВК «Вагнер»

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Российские СМИ старательно убирают из публичного пространства боевые успехи ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В некоторых случаях военные корреспонденты российских телеканалов, работающие в зоне СВО, вынуждены даже возражать телеведущим, которые предлагают зрителю выдуманную картину происходящего.

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За время спецоперации российская ЧВК «Вагнер» превратилась из полусекретной «организации», якобы как-то связанной со спецслужбами, в значимую для всей России военную, общественную и политическую силу.

Фактор ЧВК «Вагнер»

Штурмовые отряды «вагнеровцев», состоящие в том числе из бывших заключенных, добивались успехов на поле боя даже тогда, когда лучшие боевые части армии проводили «перегруппировку», оставляя на милость противника десятки населенных пунктов вместе с людьми, которые поверили было, что «Россия пришла навсегда».

Руководство ЧВК «Вагнер» первым в РФ встало на защиту добровольцев — и живых, и павших, требуя от государственных органов дать им те же почести, что и кадровым военным, по совокупности заслуг перед государством.

В результате всего этого огромное количество людей в стране внимательно следит за тем, что делает ЧВК «Вагнер», связывая с компанией надежды на завершение конфликта на Украине и позитивные перемены в российской действительности.

Вопреки им, многие (хотя и не все) российские СМИ и телеканалы стремятся всячески скрыть факт самого существования ЧВК «Вагнер». Для этого в репортажах они изобретают самые разные туманные формулировки: «ЧВК» (какая?), «штурмовые отряды» (чьи?), «российские добровольцы» (из каких подразделений?) и даже «все наши батальоны».

Новая информационная политика

Логику редакторов СМИ понять непросто. Например, в репортаже от 30 января РИА Новости прямо сообщает, что бои за населенный пункт Клещеевка под Бахмутом (ранее — Артемовск) ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Однако в видеосюжете шеврон с неофициальным логотипом компании, который красуется на груди бойца, зачем-то был «замазан».

Стоит отметить, что позиция РИА Новости претерпела за 2022 год существенные изменения: журналисты начали хотя бы признавать существование ЧВК «Вагнер». Еще в мае, когда штурмовики в ходе тяжелейших боев освободили город Попасная, информационное агентство утверждало, что он был взят «союзными силами Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ».

Однако с некоторыми российскими телеканалами ситуация еще курьезнее: в своих передачах они даже не упоминают факты, о которых их собственные военные корреспонденты открыто (и с видимым удовольствием) рассказывают в личных Telegram-каналах и блогах.

Старательнее многих «вымарыванием» ЧВК «Вагнер» занимается телеканал «Россия-1». К примеру, репортажи военного корреспондента Николая Долгачева, который провел время с «вагнеровцами» на передовой около Бахмута, цензурируются загадочным образом.

Так, в выпуске от 6 февраля «командир штурмового батальона» показывает военкору взятый его бойцами масштабный укрепрайон ВСУ около города Бахмута, демонстрируя в камеру «незамазанный» шеврон ЧВК «Вагнер». При этом название структуры в репортаже так и не прозвучало — ограничились туманными «штурмовыми батальонами».

Однако командиру, который проводит экскурсию по укрепрайону, в репортаже решили дать позывной Вагнер, хотя сомнительно, чтобы это на самом деле был один из основателей ЧВК. Возможно, так военкор постарался обойти цензуру на «России-1», выдумав позывной, который будет понятен «тем, кто в теме».

Двойная реальность

Это не единственный пример: телепрограмма «Вести» «вымарывает» слова «ЧВК “Вагнер”» из всех своих выпусков, несмотря на очевидное восхищение, которое выражает штурмовикам Долгачев.

Так и на следующий день в репортаже «Вестей» осталось только неопределенное «здесь мы идем с командиром прославленных добровольческих штурмовых групп».

Еще через день, 8 февраля, рассказывая о боевых действиях в районе Бахмута, который ЧВК «Вагнер» штурмует исключительно собственными силами, диктор «Вестей» вещает про «Второй армейский корпус, спецназ «Ахмат» и «ЧВК», название которой не упоминается ни разу.

Что характерно, ни один боец ДНР или «Ахмата» в кадре не появляется.

В то же время в своем Telegram-канале «Долг Z» военный корреспондент «России-1» Николай Долгачев без стеснения говорит о «героях ЧВК “Вагнер”» и не скрывает, к какому подразделению принадлежит собеседник.

И подобных личных репортажей в канале Николая Долгачева — не один и не два. Судя по интонации, военкор искренне восхищается штурмовиками. Остается непонятным, почему его начальство старательно «вымарывает» «вагнеровцев» из репортажей собственного корреспондента, который явно старается рассказать про боевые успехи этих бойцов.

Еще примеры

Не только «Вести» пытаются убрать ЧВК «Вагнер» долой с глаз зрителя центральных телеканалов: в посвященном штурму Бахмута выпуске передачи Ольги Скабеевой на зрелищной карте, составленной якобы по материалам издания Readovka, оказывается, что наступление на Бахмутском направлении ведут «силы ВС РФ», и поселок Иванград, южный пригород Бахмута, также взяли они.

В какой-то момент Сладков вынужден даже прямо напомнить Скабеевой:

«Движение в том направлении осуществляет только частная военная компания “Вагнер”, в этом движении не участвуют сегодня ни Министерство обороны России, ни ЛНР, ДНР — там ЧВК “Вагнер” действует».

В своем Telegram-канале Александр Сладков открыто говорит о роли ЧВК «Вагнер» в освобождении Соледара и боях под Бахмутом и публикует интервью с «вагнеровцами», которые находятся на передовой.

Вероятно, немалый личный авторитет Сладкова, который уже более 30 лет освещает различные вооруженные конфликты, позволяет ему более откровенно высказываться в эфире «Вестей», чем другим корреспондентам.

К числу таких относится Сергей Зенин, который, рассказывая о зачистке Попасной, взятой штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер», заявил, что «…город уже освобожден, сейчас здесь военные наши размещаются, здесь Росгвардия, здесь “Ахмат”, здесь все наши батальоны», ни словом не упомянув «вагнеровцев», которые проводили операцию без посторонней помощи, чему есть немало свидетельств в Сети.

Аналогичными «упражнениями» по созданию реальности, в которой нет ЧВК «Вагнер», а Попасную взяли не то «войска ЛНР», не то некие «союзные силы», в российском телевидении активно занимается и Первый канал.

Вслед за Зениным на Первом в мае 2022 года объявили, что «Попасную взяли под контроль представители Народной милиции ЛНР при поддержке Российской армии».

Журналистам центральных новостных каналов удается закрывать глаза даже на собственные репортажи. Так, на НТВ сначала объявили, что «Российская армия продвигается в Артемовске», а после умудрились показать целый репортаж с бойцом, на груди которого красуется шеврон ЧВК «Вагнер», и ни разу не упомянуть ни ЧВК, ни «Вагнер». При этом раз за разом на НТВ повторяют слова про успехи неких «штурмовых групп», «штурмовых отрядов» и утверждают даже, что «Артемовск все сильнее зажимают в клещи российские штурмовики, отряды, о подвигах которых ходят легенды».

Последние события на Бахмутском направлении, когда штурмовики ЧВК «Вагнер» смогли за считанные недели взять город Соледар, за оборону которого месяц за месяцем безуспешно бились другие подразделения РФ, ничего не изменили в позиции редакторов центральных российских телеканалов.

В репортажах Первого канала, посвященных событиям в зоне СВО, сложилась такая же традиция умолчания и уклонения, которая очевидна у «Вестей».

К примеру, в сюжете от 9 февраля с известным телеведущим Юрием Подолякой про оперативную ситуацию под Артемовском журналисты (в том числе и сам Подоляка), утверждая, что там происходят сейчас «самые важные события СВО», умудрились ни одним словом не упомянуть, кто именно ведет наступление на Бахмут. Районы, куда смогли войти штурмовые группы ЧВК «Вагнер», были определены как «контроль ВС РФ», хотя, по данным осведомленных источников, российских войск там нет в радиусе примерно 50 километров.

Такая ситуация тем удивительнее, что в своих Telegram-каналах Юрий Подоляка открыто говорит о ЧВК «Вагнер» и цитирует сообщения пресс-службы бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают основателем компании.

Ситуация с «новой информационной политикой» в отношении «оркестра» сохраняется и сейчас. Двенадцатого февраля ведущий «Первого канала» привычно отрапортовал, что «штурмовые отряды взяли Красную Гору» и «российские военные продвинулись в направлении Часова Яра». Какие это подразделения — осталось за кадром.

Почему появился запрет?

Очевидно, что ситуация с цензурой на любые упоминания ЧВК «Вагнер» на центральном телевидении сложилась не случайно. Военкоров, корреспондентов и ведущих Первого канала, «России-1» и НТВ трудно заподозрить в непрофессионализме и слабой подготовке своих репортажей: мол, «они просто не разобрались» или «они не понимают разницы между ВС РФ и ЧВК «Вагнер».

Напротив, можно сделать вывод, что успехи ЧВК «Вагнер» сознательно стремятся убрать из информационного поля и передать все лавры победителей каким-то другим подразделениям. Вполне возможно, что это делается для того, чтобы высокому военному начальству не пришлось отвечать — как перед народом, так и перед руководством страны — на вопросы о том, как так получилось, что сотрудники ЧВК воюют лучше, чем элитные подразделения армии.

А пока же перед народом выстраиваются две реальности, в одной из которых упоминаниям об успехах бойцов, отдающих свои жизни за будущее Родины, места нет.