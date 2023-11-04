Как и предполагалось – Украина попыталась испортить праздник России

ВСУ предприняли атаку на Крымский мост, явно приурочив ее к празднованию Дня народного единства в России. Выпущенные Storm Shadow и SCALP не достигли цели, и тогда в украинских каналах появилась победная реляция о попадании в судостроительный завод «Залив», где для Черноморского флота строят малые ракетные корабли – носители «Калибров». Совпадение или нет, но всего несколько дней назад крымское ТВ показало сюжет о ходе строительства новых боевых единиц.

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Однако местные паблики информацию украинских источников о пожаре на заводе не подтверждают, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «На данный момент на предприятии работают все службы, освещение частично работает в цехах, светят фонари в районе кранов. Никакого явного задымления или очага огня не видно», – пишет керченский паблик, также предоставивший видео.

Ракетную опасность в районе 17.00 одновременно объявили в Севастополе, Керчи и на КПП «Джанкой». Керчане вскоре стали сообщать о взрывах над городом и клубах дыма. Вопреки предостережениям властей, появились и ролики, снятые очевидцам (их тут же подхватили вражеские каналы). Но что и где взрывалось, точной информации не было.

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Спустя час глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Керчи сработала ПВО.

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», – сообщил глава региона.

Другой официальной информации на данный момент нет.

Самые подробные сведения – у канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Там утверждаеся, что по Крыму был нанесен комбинированный удар – часть ракет пошла на Херсонскую и Запорожскую области, чтобы перегрузить системы ПВО, и в этот момент был нанесен удар по Крымскому мосту.

«В это же время восемь «Штормов» по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1». Ракеты при этом маневрировали («змейкой»), меняя маршрут и высоту. Шесть Storm Shadow были сбиты 31 дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом «Залив». Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода», – сообщил «Рыбарь».

По его информации, спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три «Шторма», которые были успешно сбиты над Бердянском.

Обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что стал свидетелем работы ПВО в Керчи. Он подчеркивает, что Киев свой полный провал пытается выдать за победу – якобы попадание в портовую и заводскую инфраструктуру.

«Действительно, была атака на мост, причем наше ПВО, сработало четко. И судя по часам, времени объявления воздушной тревоги и времени «выхода» зенитных ракет, без самолетов ДРЛО А-50У там никак не могло обойтись (заслуга в успешном отражении очередной массированной атаки «штормов» и их в т.ч.). И это хорошо видно на видео – видно, что сбитые над Керчью ракеты падают вниз, и одна из них упала на территорию промзоны (пишут о заводе «Залив»). Между тем, бить они пытались по мосту. Именно он был их целью, и именно его они хотели поразить, и тем самым испортить нам наш праздник – День народного единства. Но наше доблестное ПВО не дало им этого сделать», – подчеркнул блогер.

Керченские паблики сообщают, что горожане поднялись на гору Митридат, чтобы наблюдать за воздушным боем и аплодировали работе ПВО, успешно отразившей все атаки.

За время перекрытия Крымской моста с двух сторон скопилась пятикилометровая пробка, в которой так же наблюдали за работой ПВО, желая ребятам успехов и поздравляя с праздником в телеграм-канале «Крымский мост».